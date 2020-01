A pochi giorni dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, è scoppiata una vera e propria polemica sui social: ecco per quale motivo.

Finalmente ci siamo: mancano pochissimi giorni e, finalmente, inizierà la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Se ne parla, ormai, da tempo. Così, mercoledì 8 Gennaio andrà in onda la prima puntata del famoso reality di Canale 5. C’è un fermento e un entusiasmo davvero pazzesco per quest’occasione. Non soltanto perché, dopo ben 3 anni, al timone dello show ci sarà Alfonso Signorini. Ma anche perché tutti sono curiosi di vedere Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti e, soprattutto, perché si è desiderosi di scoprire quali altri sorprese ci riserverà l’edizione di questo anno. Tuttavia, a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, sui social è scoppiata una vera e propria polemica social. Il tutto è accaduto quando è stato annunciato un nuovo concorrente che prenderà parte al reality. Cos’è successo? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, è polemica sul web a pochi giorni dalla prima puntata

Come raccontato anche in nostri recenti articoli, in questi ultimi giorni, si sta ufficializzando il cast del Grande Fratello Vip. Tramite alcuni post pubblicati sul profilo social ufficiale del programma, sono stati svelati i nomi dei concorrenti di questa quarta edizione. Tuttavia, è proprio in seguito all’ultimo nome svelato qualche ora fa che, su Instagram, è scoppiata una vera e propria polemica. Sapete perché? Diamo uno sguardo insieme a quanto è accaduto a pochi giorni dalla prima puntata del reality:

Sono proprio questi alcuni dei commenti che si leggono sotto l’ultimo post pubblicato dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip su Instagram. Alcuni utenti social, infatti, si sarebbero lamentati sul cast. A detta di alcuni, stando anche a quanto si può chiaramente vedere dai commenti riproposti in alto, sarebbero stati scelti dei concorrenti dall’età un po’ troppo ‘avanzata’. Facendo un chiaro riferimento che, al momento, l’unica ragazza di quest’edizione è Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura. Insomma, una polemica non da poco, questo c’è da dire. Soprattutto se si considera che, tra pochissimi giorni, ci sarà il debutto. Cosa accadrà adesso?

Un’edizione del GF Vip ‘di fuoco’: ecco tutti i nomi ufficiali

Sarà una quarta edizione del Grande Fratello Vip davvero ricca. Fino a questo momento sono stati svelati, pensate, ben 15 concorrenti. Essi sono: Pago, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez, quattro higlander delle scorse edizioni, Fernanda Lessa e Fabio Testi. Voi, avete già un vostro preferito?