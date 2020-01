Wanda Nara immortalata sotto la doccia, lato B in primo piano: Instagram è ‘bollente’, fan in delirio per la conduttrice.

Wanda Nara è senza dubbio una delle donne più sensuali che ci sono in tv. Conduttrice del programma sportivo Tiki-Taka accanto a Pierluigi Pardo, da mercoledì sarà nello studio del Grande Fratello Vip come opinionista. Alfonso Signorini sarà al timone della prossima edizione del reality, e l’argentina prenderà il posto che fino alla scorsa stagione era proprio del direttore di ‘Chi’. C’è davvero tanta attesa per il GF Vip, ma soprattutto per scoprire il look che Wanda sceglierà per la prima puntata. Ogni settimana, infatti, l’argentina incanta lo studio di Tiki Taka con degli outfit che mettono in evidenza il suo corpo a dir poco mozzafiato, e di sicuro sarà lo stesso anche per il programma di Canale 5. Molto attiva anche sui social, la Nara poco fa ha fatto letteralmente impazzire tutti con uno scatto da urlo sotto la doccia, con il lato B in primissimo piano: scopriamo insieme la foto in questione.

Wanda Nara sotto la doccia: lato B in primo piano, scatto ‘bollente’ e instagram in tilt

Wanda Nara è sempre molto attiva sui social e pubblica quasi tutto quello che fa. Nei giorni scorsi la bella argentina è stata alle Maldive con la sua splendida famiglia, e ha trascorso il Capodanno in un resort da sogno, pubblicando tante foto e video per condividere la sua vacanza con i fan. Anche se ora è tornata alla vita di tutti i giorni, ogni tanto delizia i suoi followers con degli scatti da urlo risalenti ai giorni in cui era al mare. Uno lo ha pubblicato poco fa. Si tratta di una foto particolarmente ‘bollente’, che la vede intenta a fare la doccia.

Il bikini che Wanda indossa è davvero minuscolo e lascia poco spazio all’immaginazione. Nella foto, inoltre, il suo lato B è in primo piano ed è reso ancora più sensuale dalla sua posa. Inutile dire che lo scatto ha provocato un vero e proprio delirio su Instagram, tra like e commenti di fan impazziti per la bellezza e la sensualità dell’argentina, che sotto la doccia sfoggia un fisico a dir poco mozzafiato. Giudicate voi stessi!

Wanda al Grande Fratello Vip, ecco chi è l’altro opinionista

Wanda Nara sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, e tutti sono in attesa di scoprire che tipo di atteggiamento avrà nei confronti dei concorrenti, se critico o più tranquillo. Ma l’argentina non sarà sola. Accanto a lei, infatti, ci sarà il cantante Pupo. Coppia inedita, dunque, per il programma di Alfonso Signorini. Wanda e Pupo, infatti, si sono conosciuti proprio in occasione del GF Vip, ma come hanno raccontato nello studio di Verissimo, hanno già creato grande sintonia e si trovano molto bene a lavorare insieme.