Alfonso Signorini vittima di Pupo e Wanda: ecco cosa hanno combinato!

Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara hanno formato una squadra assolutamente esilarante: a confermarlo arriva il divertentissimo spot pubblicitario che è comparso su Instagram.

Alfonso Signorini per il Grande Fratello VIP ha deciso di mettere insieme una squadra di professionisti della televisione che promettono di fare faville durante la diretta televisiva delle varie puntate del reality show. I suoi opinionisti saranno Pupo e Wanda Nara: i due famosissimi personaggi televisivi non avevano mai lavorato insieme prima d’ora e qualcuno temeva che la “strana coppia” non fosse all’altezza della situazione. A dimostrare che i dubbiosi si sbagliavano di grosso, e che questo Grande Fratello VIP promette di essere assolutamente indimenticabile dal punto di vista dell’intrattenimento, arriva il video pubblicitario con cui Wanda e Pupo annunciano che mancano pochissimi giorni alla prima puntata. Dov’è Signorini? E’ proprio quello il bello!

Alfonso Signorini: il video con Pupo e Wanda Nara conquista i fan del Grande Fratello VIP

Uno dei grandi pericoli a cui vanno incontro i personaggi televisivi, arrivati a un certo punto della loro carriera, è di prendersi troppo sul serio. Proprio per questo motivo, forse, Alfonso Signorini ha voluto dimostrare al suo pubblico che non ha alcuna intenzione di diventare un presentatore impostato e spocchioso e che il suo obiettivo principale per questo Grande Fratello VIP è ridere e far ridere.

Il presentatore si è infatti prestato a uno spot pubblicitario diffuso via Instagram in cui al principio non compare: ci sono soltanto Pupo e Wanda, seduti sull’ormai celeberrimo divano dorato, intenti ad annunciare che presto comincerà la nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Se Pupo è assolutamente convinto che vada tutto a perfezione e che lui e Wanda faranno faville, Wanda è un po’ sospettosa: ecco com’è andata.

Al di là del siparietto comico e anzi, proprio grazie al siparietto comico, i fan del Grande Fratello hanno potuto toccare con mano la solidità della squadra di conduzione e anche il grande affiatamento che che Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara sono stati in grado di costruire a livello personale e professionale.

In un altro studio televisivo che ha frequentato assiduamente (quello di Tiki Taka) Wanda è riuscita a mettere molta zizzania e a inimicarsi il conduttore Pierluigi Pardo per la sua personalità troppo accentratrice. Durante il Grande Fratello VIP Wanda riuscirà a contenersi oppure Alfonso Signorini farà affidamento proprio sulle sue doti da primadonna?