Come Una Madre: cast, data di inizio, trama e cosa sapere sulla fiction Rai

Trama, attori e puntate di Come una Madre: quando va in onda la nuova serie Rai con protagonista Vanessa Incontrada.

L’anno nuovo è iniziato alla grande in ambito televisivo. Tra programmi di successo, film e cartoni animati natalizi è tempo di guardare alle novità. Sta infatti per arrivare una nuova fiction in tv su Rai Uno che, siamo certi, terrà incollati allo schermo moltissimi telespettatori. Si intitolerà Come una Madre e, la protagonista sarà Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada torna in tv con una fiction Rai

Dopo il grande successo del programma con Gigi D’Alessio, in onda sulla Rai, Vanessa Incontrada torna in tv e torna a far parlare di sé. Arriva infatti su Rai Uno la fiction Come una Madre che promette grandissimi risultati in termini di share.

Come una Madre: trama, di cosa parla la fiction

La trama di Come Una Madre è semplice. La protagonista è Angela, interpretata appunto da Vanessa Incontrada. È una madre e una moglie molto solare, sempre sorridente nei confronti della vita. Sembra tutto andare per il meglio, ma una tragedia è dietro l’angolo. Il figlio di Angela, Matteo, di soli nove anni, muore vittima di un incidente stradale. Una tragedia che lascia dei segni indelebili nella donna. Angela così per cercare di ricominciare a vivere, dopo un periodo di tempo, decide di trasferirsi. Lascia tutto e prova a iniziare una nuova vita in un paesino in Toscana. Proprio qui trova una donna, Elena, una vicina di casa molto particolare e strana. L’amicizia tra le due si fa subito molto forte, tanto che la donna chiede ad Angela di accudirle i figli per una notte. Bruno e Valentina sono due ragazzi giovani, ma la tragedia è dietro l’angolo nuovamente. Quella notte infatti Elena, la madre dei ragazzi, muore assassinata e la colpa ricade su Angela che si vede costretta a fuggire con i due. Da questo momento gli accadimenti si susseguono vorticosamente e Angela sarà costretta ad accudire i ragazzi, ma intanto a cercare la verità sulla morte di Elena.

Quando andrà in onda?

Se vi state chiedendo quando andrà in onda questa nuova fiction di Rai Uno con Vanessa Incontrada come protagonista sappiate che c’è una data da segnarsi sul calendario. Si tratta del 19 gennaio e vedremo tre puntate.

Cast Come Una Madre: tutti gli attori

Tra gli attori del cast, oltre a Vanessa Incontrada, troviamo Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Simone Montedoro, Katia Ricciarelli, Tancredi Testa, Marco Cocci, Crystal Deglaudi e Ivan Franek.