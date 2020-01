Taylor Mega, la rivelazione inaspettata su Instagram: ecco a chi deve la sua carriera televisiva, “Una persona speciale, a cui devo tutto”, le sue parole nel dettaglio.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite dei nostri giorni. Il suo successo è incredibile sui social, dove è sempre attivissima e mostra praticamente tutto della sua vita quotidiana. Il suo profilo Instagram, ad esempio, conta ad oggi ben 2 milioni e 300mila followers, e lei li fa impazzire ogni giorno con foto e video mozzafiato, in cui mette in mostra il suo corpo da urlo e le sue forme esplosive. Ultimamente Taylor è stata sempre più presente anche in tv, dove si è parlato del suo grande successo, anche se non sono mancate pesanti critiche, come quelle ricevute da Antonella Elia durante una puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, che ha portato a una furiosa lite tra le due. Sempre molto onesta e senza filtri con i suoi fan, Taylor usa i social anche per parlare di sé e della sua vita, e non mancano a volte rivelazioni inaspettate sul suo passato. Poco fa ne ha fatta un’altra che riguarda invece la sua carriera: ecco a chi deve il suo successo, “E’ una persona molto importante”, ha detto.

Taylor Mega, la rivelazione choc sulla sua carriera: “Devo tutto a una persona sola”

Taylor Mega è sempre molto attiva sui social e li utilizza anche per ‘dialogare’ con i suoi fan e raccontare loro la sua vita, sia lavorativa che più strettamente personale. Poco fa, ad esempio, ha risposto alle domande dei fan su Instagram e ha colto l’occasione per fare una rivelazione inaspettata sulla sua carriera, in particolare quella televisiva, che l’ha vista partecipare nell’ultimo anno a diversi programmi importanti, dall’Isola dei Famosi, al Grande Fratello, dove è stata per una settimana, passando poi per i vari talk che l’hanno vista ospite ed opinionista. Alla domanda di un fan, che le ha chiesto chi dovesse ringraziare per la sua carriera televisiva, Taylor ha risposto che c’è una sola persona, per lei molto importante, a cui deve tutto. Nella storia successiva, poi, mostra l’immagine della persona in questione.

Ebbene sì, avete capito bene. Taylor è senza filtri e dice sempre quello che pensa. Deve tutto a se stessa e al suo impegno, dice. Anzi, aggiunge anche che in tanti provano a metterle lo sgambetto da sempre, ma che lei con la sua forza riesce a splendere comunque. Che ne pensate di questa sua risposta?