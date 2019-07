Jennifer Lopez 50 anni: vita privata e carriera della cantante, attrice, imprenditrice e ballerina che oggi spegne cinquanta candeline.

Jennifer Lopez compie 50 anni. La cantante, attrice e ballerina spegne 50 candeline ed è in forma più che mai. Attualmente infatti si trova in tour e ha deciso di annunciare i festeggiamenti del suo compleanno con un “boomerang” tramite Instagram story, indossando una tuta con scritto “It’s my party” sul suo favoloso lato B.

La bellissima Jennifer vanta una carriera di tutto rispetto: è una delle poche attrici che è riuscita a essere in egual misura cantante, attrice e ballerina.

Jennifer Lopez 50 anni: vita privata e carriera della cantante, attrice e ballerina

Jennifer Lopez è figlia di due genitori di origini portoricane, ma è nata il 24 luglio 1969 a New York.

La cantante ha inciso ben otto dischi e recitato in decine di film: i film hanno incassato più di tre miliardi di dollari, i dischi venduti sono stati quasi 100 milioni. Jennifer Aniston è anche produttrice e imprenditrice di moda e profumi.

Inoltre la Lopez è anche piuttosto attiva nella filantropia e in politica; ha preso posizione prima a favore di Barack Obama e poi, nel 2016, per supportare Hillary Clinton.

Oggi la bellissima e attivissima Jennifer Lopez compie ben 50 anni ed ecco come appare sui social: