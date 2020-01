Ilary Blasi al naturale: com’è il suo viso ‘senza filtri’, le immagini al confronto

Avete mai visto Ilary Blasi al naturale? Pochissime ore fa, la conduttrice romana ha condiviso delle immagini del suo viso ‘senza filtri’: il confronto.

Continua la vacanza da sogno di Ilary Blasi alle Maldive. E con essa non possono assolutamente mancare nuovi scatti fotografici davvero incredibili. Non soltanto, quindi, foto in costume o senza il ‘pezzo di sopra’ del bikini, ma anche senza trucco. Anche perché si sa, in un località di mare, si è soliti non truccare il viso. Ecco. È proprio così che, ultimamente, la bellissima moglie di Francesco Totti ha deciso di mostrarsi al suo amato ed affezionato pubblico di Instagram: al naturale. Ma non è finita qui. Perché, con la solita ed innata simpatia che l’ha sempre contraddistinta in tutti questi anni di eccellente carriera televisiva, Ilary fa molto di più. Mostra le due immagini a confronto: ‘senza filtri’ e ‘con filtri’. Curiosi di vederla anche voi in questo modo? Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, com’è il suo viso al naturale: ecco le immagini a confronto

Ha letteralmente sorpreso tutti i suoi followers, Ilary Blasi in questa vacanza alle Maldive. Quotidianamente, infatti, la conduttrice romana non perdeva affatto occasione di poter condividere ed aggiornare i suoi sostenitori su tutto ciò che le capitava durante le sue giornate al mare. A partire dalla ‘ripresa di nascosto’ a suo marito Francesco Totti. Fino ad entusiasmanti scatti fotografici in costume. Tuttavia, in questo modo, perlomeno per il momento, non l’avevamo mai vista. Come dicevamo precedentemente, infatti, la giovanissima romana si è immortalata completamente al naturale. Ebbene si. Senza un filo di trucco sul viso e, soprattutto, ‘senza filtri’. Ecco com’è il viso in versione ‘acqua e sapone’:

Una ragazzina, ammettiamolo. Il viso di Ilary in versione ‘naturale’ è identico a quello di una ragazzina, c’è da dirlo. Tuttavia, siete curiosi, invece, di vederla ‘con i filtri’? Ci pensa la diretta interessata ad accontentarvi. Subito dopo questa foto ‘acqua e sapone’, la conduttrice ne condivide un’altra corredata da qualche ‘aiutino’ fotografico. Eccola:

Ecco. È proprio così che la conduttrice romana appare ‘con i filtri’. Notate qualche differenza? Beh, assolutamente no! Infatti, una cosa c’è da dirla: che ce li abbia o non ce li abbia i filtri, Ilary resta sempre strepitosa. La pensate anche voi così?

