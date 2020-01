In quest’ultima foto su Instagram, Karina Cascella è senza reggiseno: la sua maglia si apre, l’incidente ‘piccante’ è davvero inevitabile.

Sbalorditiva come sempre, Karina Cascella in questo scatto mozzafiato condiviso su Instagram. Siamo totalmente abituati alla sua bellezza, è vero. In diverse occasioni, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha condiviso delle foto davvero da togliere il fiato. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, ancora in montagna per le vacanze natalizie, la bellissima campana si è immortalata in una foto davvero da urlo. Che, data la sua smisurata bellezza, non ha potuto fare a meno di catturare l’attenzione da parte dei suoi followers. In suddetto scatto, Karina si fotografa senza reggiseno e, soprattutto, con una maglia che si apre proprio in un punto preciso del suo corpo. Insomma, un incidente ‘piccante’ davvero inevitabile. Volete ulteriori dettagli? Tranquilli, ve li mostriamo noi.

Karina Cascella senza reggiseno: la maglia si apre, gli occhi cadono proprio lì

Pochissime ore fa, Karina Cascella ha condiviso uno scatto su Instagram davvero da togliere il fiato. Sappiamo che l’ex opinionista di Uomini e Donne è solita condividere degli scatti davvero fenomenali. Tuttavia, così non l’avevamo mai vista. Sarà stata la luce della montagna – come, tra l’altro, scrive lei stessa nella didascalia a corredo dell’immagine social – fatto sta che, in suddetto scatto, la giovane Cascella è davvero magnifica. Si immortala con indosso una fantastica maglia di lana color beige. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è un particolare dettaglio: Karina sotto la maglia non indossa praticamente nulla. Insomma, è senza reggiseno. È proprio per questo motivo che…Non vi anticipiamo nulla, diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. Da come si può chiaramente vedere, la maglia di Karina si apre proprio sulla scollatura. Lasciando intravedere un po’ troppo. Certo, nulla di scandaloso, ovviamente. Fatto sta che lo scatto in questione sembra essere piaciuto tantissimo ai suoi followers. Pensate, al momento contano più di 17 mila likes. Insomma, un successo davvero clamoroso. Ma che, data la smisurata eleganza e bellezza della Karina, era più che normale.

La storia d’amore con Max Colombo

È felicemente fidanzata, Karina Cascella. Dopo la relazione con Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra, l’opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato la felicità accanto a Max Colombo. Karina ne è perdutamente innamorata. Lo si evince chiaramente dalle parole che, in diverse occasioni, ha espresso per lui. Presto convoleranno a nozze, pensate. Insomma, non ci resta che fare tanti auguri a questa splendida coppia.