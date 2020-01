In quest’ultima foto su Instagram, Melita Toniolo si lascia immortalare completamente avvolta tra le coperte: sotto è ‘senza veli’, i fan sono in delirio.

Da poche settimane è terminata la sua esperienza televisiva ad All Together Now, eppure, sui social, Melita Toniolo non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. Pensate, su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello è una vera e propria celebrità. Si diletta a condividere delle foto davvero strabilianti. Che, data la sua smisurata bellezza ed eleganza, conquistano i suoi sostenitori in un batter baleno. L’ultima di esse – condivisa, tra l’altro, qualche ora fa – è davvero strepitosa. Sapete perché? In suddetta immagine social, Melita si lascia immortalare avvolta tra le coperte. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse che, al di sotto di esse, la bellissima trevigiana è completamente ‘senza veli’. Ebbene si. È proprio questo che si evince dall’immagine in questione. Siete curiosi di vederla anche voi in queste ‘vesti’? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa.

Melita Toniolo tra le coperte: sotto è ‘senza veli’, Instagram s’infiamma

Ha lasciato tutti senza parole, Melita Toniolo con una delle sue ultime foto su Instagram. Per augurare un ‘buongiorno’ a tutti i suoi followers, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso uno scatto su Instagram davvero sbalorditivo. Non è assolutamente la prima volta che lo fa. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di scatti fotografici mirati ad evidenziare la smisurata bellezza della trevigiana. Tuttavia, in questo modo, c’è da ammetterlo, non l’avevamo mai vista. Come dicevamo precedentemente, Melita si lascia immortalare completamente avvolta tra le coperte. Guardare per credere:

Uno scatto davvero ‘minimal’, c’è da dirlo. Ma che, data la smisurata bellezza dell’ex concorrente del Gf, non può assolutamente passare inosservata. In suddetta foto, Melita è davvero fantastica. Tuttavia, ciò che cattura immediatamente l’attenzione e che, tra l’altro, non può assolutamente sfuggire agli occhi è che la bellissima Toniolo, al di sotto delle coperte, è completamente senza veli. O, perlomeno, è proprio questo che si evince dall’immagine riproposta anche in alto. Una cosa, però, è certa: con o senza vestiti, Melita – ancora una volta – ha incantato praticamente tutti.

Ve la ricordate al Grande Fratello?

Il suo debutto nel mondo della televisione è avvenuta diversi anni fa. Correva l’anno 2007 quando, per la prima volta in assoluto, Melita Toniolo entrava a far parte della casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto è stata la protagonista di un bellissimo calendario senza veli, ma Melita è stata anche la conduttrice di diversi programmi televisivi. Insomma, ne ha fatta di strada, vero?