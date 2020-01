Paola Di Benedetto entra al Grande Fratello Vip e l’ultima notte insieme con Federico Rossi lui le fa una dolce dedica.

La storia d’amore tra Federico Rossi, membro del duo pop Benji e Fede, e Paola Di Benedetto ha avuto un po’ di alti e bassi. I due si erano lasciati e per un po’ erano stati separati non celando assolutamente il loro dispiacere nello stare lontani. Alla fine però pare che i due abbiano superato le loro divergenze e si siano rimessi insieme. Ora però per la coppia arriva un’altra separazione, forzata questa volta. Paola infatti è nel cast del Grande Fratello Vip che inizia tra poche ore e i due si sono dovuti separare.

Federico Rossi: “Ci rivediamo presto”

Federico e Paola hanno trascorso più tempo possibile insieme in questi ultimi giorni che precedono l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Ieri notte hanno pubblicato diverse storie mentre aprivano insieme una calza della Befana piena di dolci e poi Federico Rossi si è lasciato andare ad una dolcissima dichiarazione su Instagram. Un saluto affettuoso, che ricorda loro un momento intimo che li unisce sotto le lenzuola.

Le parole di Federico Rossi per Paola Di Benedetto

“Ogni volta che riguardo sto video non posso fare a meno di ridere come uno scemo, per un po’ almeno nessuno ti farà gli scherzi disturbando la tua amata sfera del sonno o ti spegnerà la cazzo di luce 😂 Ti bacio e ci rivediamo presto (relativamente) 😘❤️”. Queste le parole che accompagnano un divertente video tra i due sotto le coperte. La separazione tra i due sarà dura, soprattutto se il loro amore è vero. Infatti spesso dentro la casa del Grande Fratello ci sono momenti di grande riflessione, ma anche attimi che mettono a dura prova una coppia. Non dimentichiamo Cecilia Rodriguez entrata nella cas fidanzata con Francesco Monte che lo ha tradito in diretta con Ignazio Moser, ora suo compagno. Stare 24 ore su 24 a contatto con altre persone può infatti “far perdere” un po’ la brocca e si possono creare legami particolari. I due riusciranno a sopravvivere alla distanza senza tradimenti?

Perché si erano lasciati Paola e Federico Rossi?

Come abbiamo detto la coppia ha vissuto anche dei momenti difficili. I due infatti si erano lasciati e, anche se le motivazioni non sono mai state rese note, pare che ci fosse di mezzo un tradimento. Paola su Instagram aveva infatti detto che la sua fiducia era stata tradita.

Federico dal canto suo ha fatto di tutto per riconquistarla da subito e alla fine ha ottenuto il risultato sperato. Supereranno la prova di distanza al Grande Fratello Vip?