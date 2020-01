In queste ultime IG Stories, Teresa Langella ed Andrea Dal Corso si riprendono durante un romantico balletto in riva al mare: il finale è inaspettato.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Si sono conosciuti all’interno dello studio televisivo e, nonostante inizialmente le cose tra di loro non siano andate affatto bene, adesso sono più innamorati che mai. Dopo diversi mesi dal suo ‘no’ nel castello, il giovane veronese è riuscito a conquistare nuovamente la fiducia della bellissima napoletana. Regalandole, quindi, quell’amore con la A maiuscola che lei, sin da subito, ha dichiarato di voler vivere. Sono passati alcuni mesi da quel momento, eppure i due piccioncini sembrano amarsi come il primo giorno. Tanto che, in occasione del nuovo anno, hanno deciso di partire per le Maldive. È proprio in questo posto paradisiaco che, in queste ultime ore, si stanno riprendendo. Ed è proprio in riva al mare che Andrea e Teresa sono protagonisti di uno splendido e romantico balletto. Che, però, ha un finale davvero inaspettato. Ecco di che cosa parliamo.

Andrea e Teresa, balletto romantico su Instagram: il finale è inaspettato

Nonostante la furiosa polemica di questi ultimi giorni, Teresa Langella ed Andrea Dal Corso continuano a viversi alla grande questa splendida vacanza alle Maldive. Lo testimoniano le ultime immagini che, tramite alcune Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso sul suo profilo social ufficiale. È sera e con degli splendidi abiti di sera di colore bianco, i due ‘piccioncini’ si riprendono durante un emozionante e romantico balletto in riva al mare. Le immagini, da come si può chiaramente capire, sono davvero bellissime. Anche perché, seppure con pochissime mosse, si intende chiaramente il profondo amore che c’è tra di loro:

Nonostante il balletto bellissimo ed emozionante, c’è un finale davvero inaspettato. Mentre Teresa, infatti, è pronta per la presa ad angelo prevista per la fine del passo a due, il suo fidanzato, invece, si scansa. evitando, così, di alzare la sua bellissima compagna in aria.

Insomma, un siparietto davvero divertente. Ma che, come dicevamo precedentemente, testimonia alla grande l’amore che c’è tra di loro.

Teresa Vs Mara Fasone: volano stracci tra le due ex troniste

Non è mai corso buon sangue tra di loro. E lo scontro social di qualche ora fa, lo testimonia alla grande. Riusciranno mai a trovare un punto d’incontro?

