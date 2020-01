Francesca Cipriani mette tutto in mostra: foto bollente alle Bahamas

Francesca Cipriani sta trascorrendo una meravigliosa vacanza alle Bahamas, concedendosi il meritato relax ma senza perdere l’occasione di pubblicare foto super sensuali. L’ultima fotografia dell’ex naufraga ha letteralmente lasciato a bocca aperta i suoi moltissimi follower.

Francesca Cipriani e le sue foto in costume da bagno sono diventate un appuntamento immancabile per tutti i fan della bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi: da quando è in vacanza alle Bahamas, infatti, Francesca non perde occasione di posare regolarmente sul proprio profilo Instagram scatti che la ritraggono in pose sensualissime.

Protagoniste assolute di gran parte delle foto di Francesca Cipriani su Instagram sono ovviamente le sue “gemelle”, come spesso le chiama Barbara D’Urso. Il seno di Francesca è così prorompente da meritare sempre la massima attenzione e la showgirl sa perfettamente come metterlo sempre in risalto.

A scatenare i like dei follower però nelle ultime ore non è stata una fotografia del bellissimo décolleté di Francesca, ma una del suo apprezzatissimo lato B.

Francesca Cipriani in spiaggia mette al sole il lato B

Fierissima della propria forma fisica, anche se nel corso degli anni ha voluto ricorrere più e più volte alla chirurgia estetica per aumentare le dimensioni del seno, Francesca Cipriani ha deciso di porgere all’obiettivo un’altra parte di sé che sembra piacere moltissimo non soltanto a lei, ma anche ai suoi follower.

Se in genere infatti le fotografie di Francesca Cipriani su Instagram raggiungono dai 25.000 ai 30.000 like, l’ultima fotografia ne ha guadagnati ben 36.000, oltre a più di un migliaio di commenti.

Nella foto Francesca appare di schiena, mentre indossa un costume intero verde che lascia completamente scoperte le natiche, poste in primo piano rispetto all’obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 6 Gen 2020 alle ore 12:10 PST

Sullo sfondo della foto la sabbia bianca e finissima di Nassau, capitale delle Bahamas e forse ultima tappa di Francesca prima di ritornare a casa in Italia.

Uno degli hashtag utilizzati dalla soubrette per “etichettare” la fotografia dice, orgogliosamente #nomakeup: anche se il volto non si vede moltissimo Francesca sembra perfettamente in forma e molto abbronzata, tanto da non sentire minimamente il bisogno di usare il make up.

In passato la Cipriani è stata criticata di tanto in tanto per l’eccessivo utilizzo di filtri e di photoshop nelle sue fotografie, ma pare che con quest’ultimo scatto la simpaticissima shogwgirl si sia presa la sua rivincita sugli haters.