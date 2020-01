Chiara Nasti, nottataccia alle Mauritius: “Ho iniziato a gridare, Ugo si è spaventato troppo”, ecco cos’è successo nel dettaglio all’influencer.

Chiara Nasti è una delle influencer del momento, c’è poco da aggiungere. La bella napoletana è sempre presente sui social, e ultimamente l’abbiamo vista anche in tv, ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’, e protagonista, durante la puntata, di un siparietto con Barbara D’Urso, che ha fatto una ‘gaffe’ su di lei. Sempre solare e sorridente, Chiara infiamma quotidianamente Instagram con i suoi scatti da urlo, in cui mostra il suo corpo mozzafiato. E lo sta facendo soprattutto in questi giorni, in cui è in vacanza alle Mauritius con il fidanzato Ugo Abbamonte, la sorella Angela Nasti e i suoi genitori. Gli scatti in costume che Chiara pubblica sono davvero super e fanno girare la testa ai suoi tantissimi fan. Ma non è tutto. La Nasti, infatti, utilizza i social anche per raccontare la sua vita e poco fa ha registrato una serie di storie Instagram in cui ha spiegato di aver passato una brutta nottata nel resort in cui è ospite. “Ho gridato tanto e Ugo si è spaventato”: ecco il suo racconto ‘choc’.

Chiara Nasti, nottataccia nel resort alle Mauritius: ecco cos’è successo all’influencer

Chiara Nasti si trova in un resort da sogno alle Mauritius, dove sta trascorrendo una super vacanza insieme alla sua famiglia e al fidanzato Ugo Abbamonte. Pochi minuti fa, però, l’influencer ha fatto delle storie Instagram, raccontando di aver passato una vera e propria nottataccia. CHiara ha spiegato che dopo essersi messa a letto con Ugo, ha sentito dei forti rumori provenire dalla camera sopra la sua, rumori di spostamenti di mobili, che l’hanno fatta preoccupare. Quando Ugo è andato su a controllare, ha scoperto che nella stanza di sopra era entrato un serpente, e le persone che alloggiano lì stavano spostando tutti i mobili per trovarlo.

La cosa ha spaventato molto Chiara, che da quel momento, racconta, non ha dormito bene e ha fatto una serie di incubi. “A un certo punto ho cominciato a gridare nel sonno, urlavo tanto e Ugo si è spaventato troppo perché dormiva”, ha detto Chiara, aggiungendo che da lì in poi né lei né il fidanzato sono riusciti a chiudere occhio. “Ora sto svenendo dal sonno”, ha concluso l’influencer.

Chiara ha strappato un sorriso a tutti nonostante il suo incredibile racconto, spiegando che il fidanzato l’ha filmata mentre continuava a parlare nel sonno dopo le grida. “Dicevo ‘basta, hai rotto il ca**o’, vorrei proprio vedermi”, ha aggiunto divertita.