Michelle Hunziker ‘piange’ su Instagram: “E’ da stamattina…”, cos’è successo

Michelle Hunziker ‘piange’ davanti ai fan su Instagram: “E’ da stamattina…”, ecco cos’è successo alla bella conduttrice, le sue parole nel dettaglio.

Michelle Hunziker è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate della tv. Nella passata stagione l’abbiamo vista al timone di ‘Amici Celebrities’, una missione non facile, soprattutto perché è subentrata a Maria De Filippi dalla terza puntata, che lei è riuscita però ad affrontare e superare al meglio con la sua solita grinta e la sua simpatia. La scorsa settimana ha invece terminato una nuova e scoppiettante edizione di ‘All Together Now’, altro grande successo, che l’ha vista al comando per il secondo anno consecutivo, accanto a J-Ax. Insomma, è un periodo d’oro per Michelle, che in questi giorni ha potuto rilassarsi in una meritata vacanza in montagna insieme a suo marito Tomaso Trussardi e alle piccole Sole e Celeste. Giorni di relax e divertimento per la Hunziker, che ama la montagna e appena può si rifugia lì per riposare e staccare la spina dagli impegni quotidiani. Ieri, però, la famiglia Trussardi è tornata a casa e Michelle, che è sempre molto attiva su Instagram, ha pubblicato delle storie in cui si è mostrata praticamente ‘disperata‘: ecco il motivo.

Michelle Hunziker ‘piange’ davanti ai fan: “E’ da stamattina che cerco una motivazione”, cos’è successo

Michelle Hunziker è sempre molto attiva sui social e spesso ‘dialoga’ con i suoi fan attraverso le storie Instagram. Tornata a casa dopo la fantastica vacanza in montagna con la sua famiglia, la conduttrice ha dovuto riprendere le sue attività quotidiane, compreso l’allenamento in palestra, particolarmente utile in questo periodo post vacanze natalizie, in cui si è mangiato decisamente più del solito. Il ritorno però è stato abbastanza ‘traumatico’ per Michelle, che sembra non avere nessuna voglia di rimettersi al lavoro e soprattutto di allenarsi, tanto che le viene praticamente da piangere, anche se chiaramente in modo ironico. “E’ da stamattina che cerco una motivazione per allenarmi”, dice, facendo come sempre sorridere tutti con la sua simpatia.

La ‘disperazione’ di Michelle è evidente, ma lei con la sua solita grinta e positività, trova la forza di cominciare ad allenarsi. Volete sapere come? Beh, è lei stessa a spiegarlo nella story successiva.

Ebbene sì, Michelle ha trovato la motivazione giusta per allenarsi. Le è bastato pensare a tutte le delizie che ha mangiato in questi giorni di festa, e che ora sente di dover smaltire. Dopo questi imperdibili video, infatti, la conduttrice è andata in palestra, come sempre documentando il suo allenamento anche su Instagram.