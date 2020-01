Elettra Lamborghini, la confessione ‘intima’ ai fan su Instagram: “Ho i brividi ogni volta”, ecco a cosa si riferisce la cantante.

Elettra Lamborghini è sempre super attiva sui social e mostra praticamente tutto della sua vita quotidiana, dai momenti di lavoro a quelli personali, compresi quelli che riguardano la sua vita sentimentale. Fidanzata ufficialmente con il dj Afrojack, qualche giorno fa ha mostrato su Instagram l’anello che lui le ha regalato e con il quale le ha chiesto di sposarlo. E’ un periodo davvero felice per l’ereditiera, tra le future nozze con il suo Nick, del quale è davvero innamoratissima, e il lavoro che procede a gonfie vele. Dopo il docu-reality su Mtv che ha raccontato un po’ la sua vita, ‘Twerking Queen’, ora è il momento di una nuova e difficile prova per la bella Elettra, che salirà sul palco dell’Ariston come concorrente del prossimo Festival di SAnremo. Il Direttore Artistico Amadeus, che ieri ha annunciato a sorpresa altri due ‘big’ in gara, ha scelto anche lei. Presto la vedremo dunque su Rai Uno. Intanto, però, Elettra, che ‘dialoga’ sempre con i suoi followers su Instagram, ha fatto una confessione ‘intima’ sul suo profilo: ecco di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini, la confessione inaspettata: “Ho i brividi ogni volta”, ecco di cosa parla

Elettra Lamborghini usa molto Instagram per parlare con i suoi fan e condividere con loro tutto quello che fa. Nelle ultime stories pubblicate sul suo profilo, la cantante ha regalato ai suoi quasi 5 milioni di followers una serie di succulente anticipazioni sulla canzone che presenterà al prossimo Festival di Sanremo, lasciandosi andare anche a una confessione ‘intima’. La giovane ereditiera ha annunciato in tv che il pezzo si intitola ‘Musica (e il resto scompare)’, ma dopo la sua ospitata a I Soliti Ignoti, ha dato altre notizie sulla canzone.

A quanto pare, infatti, Elettra non vede l’ora di farla ascoltare ai suoi tantissimi fan, e non soltanto perché la canterà a Sanremo, ma perché è molto importante per lei. “E’ una canzone che sento incredibilmente mia” – ha confessato – “Ho i brividi ogni volta che la canto o la ascolto”, ha poi aggiunto, aprendo così il suo cuore ai followers, senza filtri.

“Spero di far venire i brividi anche a voi”, ha concluso Elettra, dedicando un cuore ai suoi fan, che di sicuro sono ancora più emozionati di lei all’idea di vederla calcare un palco come quello dell’Ariston, e sono curiosissimi di ascoltare la sua nuova canzone.