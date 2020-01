Pago, Grande Fratello VIP 2020: le canzoni più famose che il concorrente ha scritto e cantato nella sua carriera.

Questa sera va in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 2020. Oggi, 8 gennaio, la casa più spiata d’Italia aprirà le sue porte e Alfonso Signorini, insieme a Pupo e Wanda Nara darà ufficialmente il via al programma. Tra i concorrenti troviamo anche Pacifico Settembre, in arte Pago. Un uomo affascinante che abbiamo imparato a conoscere meglio quando ha partecipato a Temptation Island VIP insieme alla sua, ormai ex, fidanzata Serena Enardu. Pago è un cantante, ma forse non tutti conoscono la sua carriera in questo senso ed è probabile che alcune delle sue canzoni più famose non siano conosciute a tutti.

Che canzoni ha scritto Pago?

Pacifico Settembre, in arte Pago, è nato a Cagliari nel 1971. Il primo singolo di successo del cantante è Parlo Di Te, nel 2005, con cui partecipa anche al Festivalbar. La sua prima band però erano i New Rose e, dopo la fondazione, ha anche lavorato per un po’ come artista di strada. Entra poi nella cover band chiamata Super Up, a Milano, dove si trasferisce e inizia a vivere. Con questa band inizia a farsi conoscere e suona per oltre 200 date all’anno. Quando nel 2005 incide la sua prima canzone famosa ottiene anche un contratto con la Carosello Recors e la Warner Music Italy. Parlo di Te, oltre ad avere molto successo in radio, diventa anche il jingle di uno spot pubblicitario, diventando così tormentone dell’estate. Il tour promozionale lo porta in tv e in radio e alla fine arriva al Festivalbar. Sempre nel 2005 esce il suo secondo singolo, Non Cambi Mai. Entra così nel reality Music Farm e vince il programma condotto allora da Simona Ventura. Esce così dopo questa esperienza tv il suo primo album, omonimo, Pacifico Settembre. Un anno dopo, nel 2009, pubblica il secondo album Aria di Settembre, preceduto dal singolo, cover, Un’Estate Fa, cantata in coppia con Franco Califano. Il nuovo singolo vero e proprio suo è del 2012.

La fine della storia con Serena e il silenzio musicale

Da allora però non abbiamo più avuto molte notizie musicali di Pago che era un po’ finito nell’ombra. Quando ha partecipato a Temptation Island VIP insieme alla sua compagna di allora, Serena Enardu, abbiamo scoperto che i due hanno attraversato anche momenti molto difficili in cui, lo stesso Pago ha ammesso, di non riuscire più a scrivere e a dedicarsi alla musica come avrebbe voluto per, a quanto abbiamo capito, problemi economici.