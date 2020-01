Alfonso Signorini, il messaggio inaspettato di Ilary Blasi a poche ore dal Grande Fratello Vip

A poche ore dalla sua prima puntata da conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini riceve il messaggio inaspettato di Ilary Blasi: cosa scrive la romana.

Ci siamo: mancano pochissime ore e, finalmente, la quarta edizione del Grande Fratello Vip inizierà. Questa sarà, senza alcun dubbio, un’edizione davvero stratosferica. Non soltanto per tutte le novità che – come svelato da Alfonso Signorini durante la conferenza stampa tenutasi ieri – ci saranno, ma anche per il magnifico trio che ne sarà la colonna portante. Non solo due opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo. Ma anche, per la prima volta in assoluto, ci sarà al timone del reality il direttore del settimanale Chi. Ebbene si. Dopo ben tre anni da opinionisti nella medesima versione del programma di Canale 5 accanto ad Ilary Blasi, il famoso opinionista ne prenderà le redini. A proposito di Lady Totti, sapete che, pochissime ore fa, ha scritto un messaggio inaspettato per Signorini? In occasione della prima puntata del Gf, l’ex conduttrice ha voluto fare il suo ‘in bocca al lupo’ al suo compagno di viaggio. Ecco i dettagli.

Ilary Blasi, il messaggio inaspettato per Alfonso Signorini a poco dal Gf Vip

Dopo aver condotto per ben tre anni consecutivi il Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha detto ‘basta’. A prendere il suo posto è Alfonso Signorini, l’opinionista che, per tutti questi anni, è stato un ottimo compagno di viaggio, di sorrisi e di risate. È proprio per questo motivo che, in occasione della prima puntata del Gf, la conduttrice romana ha voluto scrivergli un messaggio inaspettato. Tramite alcune Instagram Stories, Lady Totti non solo ha voluto condividere alcuni momenti indimenticabili vissuti insieme al direttore di Chi, ma ha voluto dedicargli delle parole davvero ‘da brividi’. Ecco di che cosa parliamo:

Vai Alfonso’, scrive Ilary Blasi in questa tenerissima fotografia in compagnia di Alfonso Signorini per dimostrargli il suo affetto a poche ore dalla prima puntata del Grande Fratello Vip. Un messaggio, c’è da ammetterlo, composto da pochissime parole, ma che dimostrano alla grande il rapporto di stima che c’è tra di loro.

Ilary Blasi, forma smagliante alle Maldive

In questi ultimi giorni, Ilary Blasi è alle Maldive. In occasione dell’inizio del nuovo anno, la famiglia Totti si è concessa una fantastica vacanza al caldo. Sono davvero numerose le foto che la bellissima conduttrice sta pubblicando in questi ultimi giorni. E tutte, tra l’altro, evidenziano alla grande la forma smagliante che Ilary detiene, nonostante tutto il cibo delle feste natalizie.