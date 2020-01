Emma Marrone, splendida notizia: l’annuncio a sorpresa pochi istanti fa

Pochissimi istanti fa, Emma Marrone ha dato una splendida notizia ai suoi fan: l’annuncio a sorpresa è stato dato dalla cantante su Instagram.

Emma Marrone è particolarmente attiva sui social. La cantante salentina, infatti, non soltanto è solita condividere delle foto davvero entusiasmanti. Che, data la sua immensa bellezza, conquistano e sorprendono tutti i suoi followers. Ma è solita raccontarsi totalmente ai suoi fan. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di incredibili retroscena svelati ai suoi sostenitori. Ad esempio, proprio su Instagram, l’ex vincitrice di Amici ha raccontato com’è nato il suo brano ‘Fortuna’. Sarà proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, Emma non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan una notizia davvero splendida. Proprio in questo suo ultimo post social, infatti, la giovane Marrone ha raccontato ai suoi followers di aver ricevuto una notizia davvero fantastica. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Emma Marrone, la splendida notizia annunciata su Instagram qualche istante fa

Soltanto un giorno fa, Emma Marrone aveva fatto chiaramente intendere che il suo album ‘Fortuna’ aveva ricevuto il disco d’oro. Pochissimi istanti fa, invece, la giovane cantante ha voluto condividere, con i suoi numerosi ed affezionati sostenitori, una splendida notizia. Ecco di che cosa parliamo:

Con questa splendida foto, Emma Marrone ha voluto dare un annuncio a sorpresa ai suoi followers. Non soltanto, infatti, l’ex vincitrice di Amici ha rivelato di esserle cresciuti i capelli, ma anche chiaramente fatto intendere di aver ricevuto una notizia davvero fantastica. Di che cosa parliamo? Ovviamente, al momento, non sappiamo nulla di più. Da come si può chiaramente vedere dalla didascalia utilizzata a corredo di questo fantastico scatto fotografico, anche Emma non da ulteriori spiegazioni. Fatto sta che, guardando la sua espressione felice, supponiamo che la notizia sia stata per lei davvero splendida. Cosa, quindi, le sarà stato detto? Stay tuned!

Come sta Emma dopo il periodo di ‘stop’ dalla musica?

Soltanto pochissimi mesi fa, Emma aveva annunciato il suo ritiro immediato dalla musica. Ha avuto un grosso problema di salute e, per questo, i medici le avevano consigliato il riposo assoluto. Sono passate numerose settimane da questo giorno, adesso come sta? Beh, decisamente meglio! Nonostante, in diverse occasioni, Emma abbia dichiarato di aver avuto molta paura e di aver sofferto molto in questi momenti, la giovane cantante si è letteralmente ripresa.