Alessia Macari: fisico pazzesco, ma ha un’amara notizia per i fan

Alessia Macari ha abituato i propri follower a una serie interminabile di fotografie in bikini, ma pare che siano in arrivo brutte notizie: la moglie di Oliver ha deciso di cambiare rotta. Cos’è successo?

Alessia Macari ha un fisico scolpito da ore e ore di incessante lavoro in palestra e probabilmente da una grande attenzione al regime alimentare. Fiera dei risultati ottenuti con tanto impegno e spirito di sacrificio, Alessia ha continuato a mostrare sui social molte foto in costume nel corso delle sue bellissime vacanze tropicali con il marito Oliver Kragl. Pare però che “la pacchia” sia finita per i moltissimi follower di Alessia, come la signora Kragl ha annunciato nel suo ultimo post, che ha comunque sfondato la soglia degli 85.000 Like. Nel post in questione Alessia ha mostrato ancora una volta il suo fisico mozzafiato posando in piedi davanti allo specchio con indosso solo il costume da bagno.

Addominali scolpiti, gambe perfette e un seno ben più che generoso, messo in mostra dal modello a balconcino del reggiseno hanno fatto letteralmente scoppiare di like il suo profilo Instagram ma, proprio all’apice dell’entusiasmo dei suoi follower è arrivata la notizia che Alessia posterà meno foto in costume nel prossimo periodo.

Alessia Macari, fisico da urlo (ma si vedrà meno)

Non sembra affatto contenta, Alessia Macari, mentre posa davanti allo specchio per la sua “ultima” fotografia in costume: il motivo del suo disappunto viene spiegato nella didascalia della foto. “Ultime foto in costume, promesso. Ora sono tornata al freddo” scrive la bella Ciociara nel suo piccolissimo album di foto (solo due).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 8 Gen 2020 alle ore 12:56 PST

Se Alessia Macari ha deciso di mostrare meno il suo fisico sui social, quindi, il motivo non è la gelosia di Oliver Kragl o un’improvviso cambio di rotta nella costruzione della sua immagine social: alessia è semplicemente ritornata a casa dopo una vacanza bellissima e passionale insieme a suo marito, che si è goduto dei momenti davvero magici insieme alla sua compagna.

C’è da dire che nel corso delle altre stagioni Alessia non posta in continuazione fotografie di nudo o fotografie molto sensuali, come sono invece abituate a fare altre showgirl (Wanda Nara su tutte): sembra addirittura che la Ciociara abbia voluto “scusarsi” con i suoi follower per “l’invasione di bikini” che è arrivata a colonizzare il suo profilo nelle ultime settimane.