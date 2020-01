Durante questa notte, Taylor Mega è stata protagonista di uno spiacevole episodio: pochissime ore fa, l’influencer lo ha rivelato su Instagram.

Vanta di un successo davvero clamoroso, Taylor Mega. Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, la giovane influencer ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è diventata una delle opinionista fisse dei diversi salotti televisivi di Barbara D’Urso, ma è diventata una vera e propria star di Instagram. È proprio sul suo canale social, infatti, che la bellissima di Udine vanta un seguito davvero pazzesco. Pensate, il numero dei suoi followers è davvero eccessivo. Ma non solo. Perché è proprio sul suo canale social che, in diverse occasioni, la bella Mega è protagonista di incredibili rivelazioni. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, ha raccontato di uno spiacevole episodio capitatole durante questa notte. Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Taylor Mega, spiacevole episodio durante la notte: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente, Taylor Mega è molto attiva sul suo canale social. Su Instagram, infatti, la giovane influencer è solita condividere non solo preziose ed entusiasmanti foto personali, ma anche rivelazioni davvero incredibili. L’ultima risale a qualche ore fa. Quando, nel bel mezzo della notte, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista. Di cosa parliamo? Ovviamente, non ci riferiamo a quanto accaduto durante i giorni di Natale, bensì ad una incredibile rivelazione. Ecco tutti i dettagli:

‘Odio l’insonnia’, scrive Taylor Mega su Instagram nel cuore della notte. Ecco. Da quanto si apprende delle parole in questione, sembrerebbe che la giovane influencer non abbia trascorso una notte tranquilla. Non sappiamo cosa le sia successo nel dettaglio. E, soprattutto, perché non sia riuscita a dormire. Fatto sta che non chiudere occhio di notte è, senza alcun dubbio, un evento davvero brutto.

Taylor Vs Antonella Elia: il commento al veleno durante il Grande Fratello Vip

Sono state le protagoniste di un duro scontro durante una delle prime puntata de La Repubblica delle Donne, Taylor Mega ed Antonella Elia. Ed è per questo motivo che, nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, la giovane influencer ha voluto lanciare una chiara e dura frecciatina per il suo ingresso all’interno della casa di Canale 5. Verrà informata Antonella di tali parole? E, soprattutto, cosa succederà? Stay tuned!