In una delle sue ultime foto su Instagram, Valentina Dallari si mostra con indosso un costume davvero troppo piccolo: poco spazio all’immaginazione.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha cavalcato l’onda del successo. Attualmente, oltre che essere una famosa e rinomata deejay, è una vera e propria celebrità anche sui social. Sul suo canale Instagram, ad esempio, l’ex tronista è solita condividere degli entusiasmanti scatti che, in un batter baleno, conquistano l’attenzione e l’interesse dei suoi fan. Vanta di una bellezza davvero smisurata, Valentina. Ed è proprio per questo motivo che, quindi, le sue foto non possono affatto passare inosservate. Così come l’ultima, condivisa qualche ora fa sul suo canale ufficiale. In suddetto scatto, la bellissima bolognese si immortala con indosso un fantastico costume nero. Che, però, sembra essere troppo ‘piccolo’. Mettendo in evidenza, quindi, le sue forme. E lasciando poco spazio all’immaginazione.

Valentina Dallari, costume troppo ‘piccolo’: gli occhi di tutti guardano lì

Non è assolutamente la prima volta che Valentina Dallari condivide degli scatti davvero fantastici su Instagram. Lo ha fatto già in diverse occasioni, come dicevamo precedentemente. E lo ha continuato a fare qualche ora fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un entusiasmante scatto in costume. Insomma, una foto davvero fantastica, c’è da dirlo. Ma siete curiosi di vederla? Ecco tutti i dettagli:

Ve l’avevamo detto che era bellissima. In effetti, non si può dire nulla in contrario. Anche perché, da come si può chiaramente vedere, il costume indossato dall’ex tronista di Uomini e Donne è davvero troppo piccolo. Per questo motivo, è praticamente impossibile non notare le sue pazzesche forme fisiche. Non a caso, lo scatto in questione, fino a questo momento, conta più di 80 mila likes. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Che, data la sua smisurata bellezza, sono più che meritati. Siete d’accorso con noi?

Valentina Dallari, l’uscita del libro e il fidanzamento: il ‘pazzesco’ 2019

Il 2019, senza alcun dubbio, è stato un anno da incorniciare per la bellissima Valentina Dallari. Non soltanto la deejay bolognese ha trovato l’amore accanto ad un giovane e famoso rapper romano, ma ha anche pubblicato il suo primo libro. ‘Non mi sono mai piaciuta’, è questo il titolo del romano, ha riscosso un successo davvero spropositato. Ma, in fondo, non avevamo alcun dubbio.