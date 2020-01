Antonella Elia al GF VIP darà il peggio di sé: lo ha promesso

Antonella Elia è famosa per essere una persona diretta e senza peli sulla lingua e lo riconferma: nell’intervista rilasciata a Chi la Elia ne ha dette di cotte e di crude e ha promesso di comportarsi malissimo (per la gioia dei telespettatori).

Antonella Elia al GF VIP non è entrata per mettersi alla prova: la showgirl, arrivata in splendida forma all’età di cinquantasei anni, sente di non aver assolutamente più nulla da dimostrare nell’ambito dello spettacolo televisivo. I motivi per cui ha deciso di lanciarsi nell’avventura del nuovo reality è molto poco spirituale a assolutamente concreto: in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Chi la Elia ha affermato di essere entrata nella casa solo per soldi, e che nel suo lavoro si sente “una mercenaria”. Quando le è stato chiesto come tenterà di gestire le critiche dalle quali sarà sicuramente bersagliata durante lo show, la Elia ha risposto in una maniera assolutamente imprevedibile, ma che la dice molto lunga sullo spirito battagliero con cui Antonella aveva intenzione di oltrepassare la porta rossa della casa di Cinecittà.

Antonella Elia al GF VIP: farà la cattiva ragazza

Nonostante il suo viso angelico e la fama da “svampitella” che si è costruita nel corso della carriera, Antonella Elia sa essere estremamente cinica e diretta. Quando le è stato chiesto come ha intenzione di comportarsi nella casa del GF, la showgirl ha affermato innanzitutto di non amare i suoi colleghi e coinquilini, dal momento che nel mondo dello spettacolo si instaurano per lo più amicizie ipocrite e relazioni di facciata. Ha poi aggiunto che ha intenzione di seminare vento per raccogliere tempesta, utilizzando la sua nota schiettezza per provocare le reazioni dei suoi coinquilini.

Il suo comportamento potrà essere giudicato e criticato dagli opinionisti: è pronta? A questa domanda Antonella Elia ha risposto con quella che potrebbe sembrare a tutti gli effetti una minaccia: farà cose talmente orribili che anche i commenti più pungenti non potranno essere peggio delle sue imprese all’interno della casa.

Non è esattamente il modo migliore per cominciare una convivenza e farsi amare dai propri coinquilini, ma forse Antonella Elia al GF VIP vuole sfruttare al massimo l’esperienza accumulata nel corso della partecipazione agli altri reality. La showgirl ha chiaramente intenzione di diventare il personaggio simbolo di questa edizione e di puntare sul favore del pubblico piuttosto che sulla simpatia degli altri concorrenti. La vedremo continuamente in nomination? Probabile.