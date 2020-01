GF Vip, Taylor Mega commenta l’ingresso di Antonella Elia: parole durissime dell’influencer contro la concorrente durante la diretta della prima puntata.

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e già sono partiti i tantissimi commenti del pubblico sui social. Alcuni di questi arrivano da parte di personaggi noti, proprio come in questo caso. Protagonista di questa vicenda è infatti Taylor Mega, influencer da oltre 2 milioni di followers, che poco fa si è scagliata contro Antonella Elia, concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Taylor, si sa, non ha peli sulla lingua, ed esprime la sua opinione sempre senza filtri. Tra lei e la Elia c’è un pregresso che di certo Taylor non ha dimenticato. Le due hanno avuto infatti una furiosa lite durante una puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne’, programma di cui Antonella era opinionista fissa fino alla partenza per il GF. Lo scontro tra le due, a cui ha partecipato anche la sorella di Taylor, è stato durissimo e sono volate parole forti, tanto che dopo la puntata l’influencer si è scagliata sui social anche contro Piero Chiambretti, reo, a suo dire, di non aver fermato la sua opinionista che inveiva contro lei e sua sorella. Ora che Antonella è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Taylor ha commentato il tutto sui social con parole molto dure: ecco cos’ha detto.

GF Vip, il commento di Taylor Mega su Antonella Elia: parole molto dure dell’influencer

Il Grande Fratello Vip è cominciato da poco e già i primi concorrenti hanno varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. Dopo Michele Cucuzza e Rita Rusic, è stata la volta di Antonella Elia, che però, a differenza dei suoi predecessori, non è entrata in maniera tradizionale dalla porta rossa, ma ha dovuto affrontare un percorso molto ‘particolare’, passando attraverso dei tubi sporchi di vernice, che hanno ovviamente ‘imbrattato’ tutto il suo abito. Prima prova ‘difficile’ per la soubrette, che ha dovuto subito mettersi in gioco e lo ha fatto senza tirarsi indietro. Ma il suo ingresso nella casa non è passato certo inosservato, anzi, ha subito attirato i commenti del web e in particolare quello di Taylor Mega, che non ha perso occasione per mandare alcune frecciatine alla Elia.

L’influencer ha prima pubblicato un video in cui aveva un’espressione alquanto stranita e diceva ‘Cosa ho appena visto?’, con la didascalia ‘Bah’, e subito dopo ha messo un altro video di Antonella Elia tutta sporca di vernice: “Così si meritava di entrare”, dice Taylor.