Francesca Cipriani alle Bahamas: toglie il costume in spiaggia

Francesca Cipriani in vacanza alle Bahamas sta trascorrendo il tempo davanti all’obiettivo della fotocamera. Tra le moltissime foto che ha regalato ai suoi fan in questi giorni ne spunta una destinata a rimanere probabilmente tra le più sexy del suo profilo Instagram: Francesca ha deciso di togliere il costume in pubblico.

Francesca Cipriani alle Bahamas ha trovato praticamente il suo ambiente ideale. Dopo aver trascorso molte settimane su un’Isola che di certo non era accogliente come quella in cui Francesca sta trascorrendo le prime vacanze del 2020, la Cipri aveva forse nostalgia del mare tropicale. Eccola allora di nuovo su una spiaggia bianchissima e davanti a un meraviglioso mare turchese. Stavolta però niente prove da superare, niente tacchi vertiginosi che affondano sulla sabbia, niente coroncine di fiori e niente mascara che cola negli occhi: soltanto sole, mare e … niente costume.

Francesca Cipriani quasi nuda alle Bahamas

Grazie all’ormai lunga esperienza in televisione e all’altrettanta esperienza sull’utilizzo dei social network, Francesca sa perfettamente fino a che punto è lecito spingersi prima di incappare in una censura di Instagram che in genere blocca i profili su cui vengono pubblicate immagini di nudo.

Proprio per non incappare in uno spiacevole blocco (che sarebbe una tragedia per chi lavora sfruttando principalmente la potenza comunicativa di Instagram) Francesca ha imparato la sottile arte del vedo non vedo, che ha saputo mettere perfettamente in pratica anche nell’ultima fotografia scattata sulla spiaggia di Atlantis.

Addirittura, la showgirl ha deciso di pubblicare un piccolo album di due sole foto in cui la seconda foto è molto più esplicita e ravvicinata della prima, ma essendo “nascosta” da una più casta e a figura intera, non potrà generare proteste. Ecco l’album “incriminato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 9 Gen 2020 alle ore 10:15 PST

C’è da specificare che attualmente la “povera” Francesca non si trova più dall’altra parte dell’Atlantico a godersi l’eterna estate delle isole Bahamas. Come la showgirl ha specificato nella didascalia delle sue ultime foto, Francesca si trova ormai “al freddo di Milano” e sta rimpiangendo il sole, il mare e la libertà delle vacanze.

Non è l’unica a essere un po’ depressa dal ritorno a casa nella fredda Milano: molto di recente anche Alessia Macari ha dovuto per forza di cose far ritorno in città dalla sua lunga e romanticissima vacanza alle Maldive e anche lei ha voluto “ricordare” la vacanza postando un’ultima foto in bikini davanti allo specchio.