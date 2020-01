Giulia Provvedi, la foto con la gemella Silvia è ‘bollente’ e manda in delirio i fan: l’accappatoio si apre, sotto non c’è niente, Instagram si infiamma per le Donatella.

Le Donatella sono un duo musicale, ma soprattutto una coppia di gemelle bellissime e legatissime tra di loro. Profilo Instagram in comune, Giulia e Silvia Provvedi sono una cosa sola, e lo dimostrano sui social come nella vita. Entrambe bellissime, si sono fatte conoscere a X Factor, dove hanno cambiato il loro nome d’arte in ‘Donatella’, e poi hanno raggiunto il massimo successo al Grande Fratello Vip, quando Silvia che era da poco uscita dalla relazione con Fabrizio Corona. Da lì la loro carriera è stata in ascesa. Le due sorelle sono tornate a cantare e a pubblicare nuovi singoli, e sono anche state scelte come giudici del muro di All Together Now, per entrambe le edizioni del programma. Intanto sono sempre attive sui social, dove spesso pubblicano foto e video mozzafiato, che mettono in mostra i loro fisici spaziali. Poco fa hanno fatto impazzire tutti con uno scatto ‘bollente’, in cui l’accappatoio di Giulia si apre e si vede davvero ‘troppo’: ecco la foto che ha mandato Instagram in delirio.

Giulia Provvedi, l’accappatoio si apre, sotto niente: la foto con Silvia fa impazzire i fan

Giulia Provvedi è sicuramente la più vulcanica delle gemelle Provvedi, meglio conosciute come ‘Le Donatella’. Mentre Silvia, infatti, è più riservata e timida, la bionda è davvero incontenibile ed esplosiva, come ha dimostrato anche nella casa del Grande Fratello Vip, facendo divertire tutti gli inquilini con la sua contagiosa simpatia. Ma non è tutto. Giulia, infatti, è anche bellissima e ‘provocante’, e non ha problemi a mostrarlo sui social. Poco fa le due gemelle Provvedi hanno pubblicato uno scatto a dir poco mozzafiato sul loro profilo Instagram, facendo impazzire i loro tantissimi followers. Nella foto, le due sorelle sono in primo piano e indossano entrambe l’accappatoio. Mentre quello di Silvia è ben chiuso, però, quello di Giulia si apre leggermente e mostra chiaramente che la bella emiliana non indossa niente sotto.

Lo scatto è davvero da capogiro, perché in primo piano si vede il decolleté di Giulia, e per poco non viene mostrato ‘troppo’. Inutile dire che la foto ha riscosso tantissimi consensi, tra like e commenti da parte dei fan, impazziti davanti a tanta bellezza e sensualità. Siete d’accordo anche voi?