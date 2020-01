Serena Enardu continua a ‘spiare’ Pago di nascosto: le telcamere del Grande Fratello Vip sono fisse su di lei e la donna non riesce a trattenere l’emozione

Questa sera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Grande attesa per conoscere il responso del pubblico sul televoto riguardante Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole avere un chiarimento con il suo ex fidanzato Pago e la produzione del GF VIP le ha dato la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia, ma dovrà superare il responso del pubblico. Nel frattempo, la Enardu sta ‘spiando’ di nascosto il suo ex fidanzato in un posto della casa ancora indefinito. L’ex tronista sta seguendo tutti i discorsi del cantautore e probabilmente avrà visto anche il bacio tra lui e Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, Serena non riesce a trattenere l’emozione per Pago

Questa mattina gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono svegliati e si sono goduti il primo sole romano. I concorrenti del reality show si sono distesi sulle sdraio all’aria aperta e si sono goduti questi piccoli momenti di relax prima della diretta di stasera. In giardino vi era anche l’autore di Parlo di te, nonché ex compagno della Enardu. Il concorrente del GF VIP 4 ha scambiato quattro chiacchiere con i suoi coinquilini, in modo particolare con Paola Di Benedetto e Michele Cucuzza. Nel frattempo la sua ex compagna lo stava ‘spiando’ di nascosto. La regia 1 del reality show è rimasta fissa su di lei, cercando di percepire le sue emozioni. Le lacrime non sono scese, ma l’ex tronista di Uomini e Donne aveva gli occhi lucidi e non è riuscita a trattenere l’emozione ascoltando il suo ex compagno. La Enardu spera di ricevere un responso positivo dal pubblico questa sera, entrare nella casa e avere un nuovo confronto televisivo con il suo ex compagno dopo il falò a Temptation Island Vip.

Il cantautore, in un’intervista rilasciata a Verissimo, ha dichiarato di essere ancora legato alla sua ex compagna. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, però, non ha voluto mandare alcun messaggio alla Enardu. Il cantautore ha accettato di partecipare al reality show di Canale 5 proprio per voltare pagina, ma il suo passato potrebbe presentarsi nuovamente fuori alla porta rossa del GF VIP. Lo scopriremo solo questa sera durante la seconda puntata del reality show, quando Signorini comunicherà il risultato del televoto alla Enardu.