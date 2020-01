Wanda Nara è stata immortalata mentre è nei camerini del Grande Fratello Vip: spunta un dettaglio che non può passare affatto inosservato, ecco quale.

Wanda Nara è, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Accanto a Pupo nel ruolo di opinionista, nel corso della prima puntata, l’argentina ha completamente lasciato tutti i telespettatori senza parole per la sua bellezza. Nonostante avesse dichiarato – in occasione della conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i nostri due inviati Martina Petrillo e Vincenzo Mele – di aver portato con sé cinque abiti davvero stupendi, la scelta è ricaduto su quel fantastico vestito nero che, ammettiamolo, non ha fatto altro che mettere ancora di più in evidenza la sua smisurata bellezza. Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Perché, pochissime ore fa, Wanda ha condiviso, sul suo canale social, una foto mentre si trova nei camerini del GF Vip. È ripresa di spalle, ma quel dettaglio no può affatto passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Wanda Nara nei camerini del Grande Fratello Vip: quel dettaglio non sfugge

E se in un nostro recente articolo vi abbiamo parlato di una stupefacente Wanda Nara ripresa nel backstage del Grande Fratello Vip, adesso vi parleremo, invece, dell’argentina nei camerini del reality. È proprio qui, infatti, che si lascia immortalare in questa foto condivisa, tra l’altro, qualche ora fa su Instagram. Viene ripresa di spalle, la bellissima Nara. Tuttavia, quel ‘particolare’ dettaglio non può passare affatto inosservato. Ecco di che cosa parliamo:

Mancavano pochi istanti alla prima puntata del Grande Fratello Vip, molto probabilmente. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Wanda si mostra già truccata e con l’acconciatura a posto. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è quel dettaglio. Che,d a come si può chiaramente vedere, non può affatto passare inosservato. Parliamo, infatti, di quella fantastica vestaglia di colore bianco che, proprio sulle spalle, ha il suo nome. Insomma, Wanda non smette mai di sorprendere i suoi followers.

Wanda riceverà la sorpresa di Mauro dietro le quinte?

Durante la conferenza stampa del Grande Fratello, Wanda aveva svelato che Mauro è solito guardare il reality. Dobbiamo aspettarci qualche sorpresa dietro le quinte? Stando alla confessione dell’argentina, sembrerebbe proprio di no. In quest’ultimo periodo, il calciatore del Paris Saint Germain, infatti, è molto impegnato con la sua squadra. E, per questo, è praticamente impossibile una sua sorpresa dietro le quinte. Ma mai dire mai, no?

Per ulteriori news su Wanda Nara –> clicca qui