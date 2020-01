A poche ore dalla seconda puntata del Grande Fratello Vip, Elga Enardu ha raccontato di un inaspettato gesto fatto per Serena: cosa dice sui social.

Sebbene sia iniziato soltanto da pochissimi giorni, il Grande Fratello Vip ci sta regalando dei momenti davvero incredibili. Soprattutto la prima puntata. Durante l’appuntamento di mercoledì 8 Gennaio, infatti, non soltanto abbiamo assistito all’ingresso di ben 11 concorrenti – il restante cast entrerà nella casa nel corso della seconda puntata di questa sera – ma anche ad un vero e proprio colpo di scena. Dopo la fine della loro storia d’amore a Temptation Island Vip, Serena Enardu si è presentata al reality di Canale 5 perché pronta e decisa a voler chiarire definitivamente la vicenda con il suo ex fidanzato Pago. Tra l’altro ricordiamo che le sue sorti verranno decise questa sera. Grazie ad un televoto, sarà proprio il pubblico a decidere se l’ex tronista potrà entrare in casa per una settimana. Tuttavia, a poche ore dalla diretta, sua sorella Elga ha confessato di aver compiuto un inaspettato gesto nei suoi confronti. Ecco a che cosa si riferisce.

Elga Enardu, il gesto inaspettato per Serena a poche ore dal Grande Fratello Vip

Elga e Serena Enardu hanno un rapporto davvero simbiotico. È proprio per questo motivo che, in occasione delle permanenza dell’ex tronista di Uomini e Donne all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sua sorella ha deciso di compiere un gesto davvero inaspettato nei suoi confronti. Stando a quanto si apprende da alcune recenti Instagram Stories pubblicate dalla bellissima moglie di Diego Daddì, sembrerebbe che Elga abbia deciso di trasferirsi a casa di sua sorella.

“Mi sono trasferita da sister praticamente. Dormo a casa, ma dalla mattina alla sera sono qui. Forse per sentire meno la mancanza. Può sembrare sciocco, ma da quando è ritornata da Temptation island Vip viviamo in simbiosi”, è proprio questo che dice Elga in previsione di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip.

Il percorso di Serena e Pago a Temptation island Vip

Sono sbarcati sull’isola delle tentazioni dopo ben sette anni di relazioni. E, purtroppo, dopo ben 21 giorni, ne sono usciti completamente separati. All’interno del villaggio delle fidanzate, Serena ha, però, capito di non provare più un sentimento molto forte per il suo fidanzato. Decidendo, così, di lasciarlo. Da quel momento, ne sono passati di mesi. Eppure, soltanto questa sera, se il pubblico lo vorrà, si potrà risolvere definitivamente la vicenda.