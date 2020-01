Taylor Mega, la confessione: gli amori passati e quella sofferenza…

Taylor Mega e la confessione arrivata nel cuore della notte: l’influencer sembra sempre molto forte ma anche lei nasconde i segni lasciati da qualche dolorosa storia d’amore. Cosa ha chiesto indirettamente ai follower?

Taylor Mega su Instagram appare sempre allegra, impegnata ad allenarsi o a mettere a punto uno dei suoi outfit super sexy. Nonostante questo, anche lei è un essere umano come tutti, con le sue storie d’amore e con il dolore che ne può derivare.

A causa della sua vita sentimentale molto movimentata e a causa anche delle dichiarazioni provocatorie che Taylor ha sempre rilasciato, sono sempre moltissime le domande che vengono rivolte all’influencer in merito alle sue passate storie d’amore e alle relazioni attuali con i suoi ex partner.

A quanto pare questo interesse morboso per la sua vita sentimentale e questo continuo scavare nel suo passato amoroso ha cominciato a far soffrire Taylor più di quanto lei stessa sia disposta a sopportare.

Taylor Mega e la confessione sugli amori finiti

La prima “relazione scandalosa” per la quale Taylor divenne famosa nell’estate del 2018 fu quella che la vide accompagnarsi con Flavio Briatore: il ricchissimo imprenditore l’aveva ospitata sul suo yacht sull’assolato mare della Sardegna. Già allora cominciarono a circolare diverse malignità sul conto di Taylor, voci che andarono poi a farsi più insistenti mano a mano che l’influencer cambiava partner. Durante la relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang Taylor affermò che il cantante era un vero superdotato e che proprio per questo la loro relazione era andata a gonfie vele per oltre tre mesi. Successivamente Taylor cominciò un’ “amicizia particolare” con Erica Piamonte, che fece un po’ di scenate di gelosia nel momento in cui Taylor preferì a lei la bella Giorgia.

Di tutte queste storie d’amore, vere o presunte che siano, Taylor preferirebbe non parlare più. Il motivo lo ha spiegato lei stessa in una storia di Instagram



C’è da aspettarsi che, nonostante questa dichiarazione di Taylor, le domande sul suo passato e sul suo presente amoroso non cesseranno di arrivare. Probabilmente questo succederà in parte per colpa della stessa Taylor, che ha costruito il proprio personaggio pubblico proprio sul continuo “scandalizzare” l’opinione pubblica con le sue tante storie d’amore spesso chiacchieratissime e di cui lei stessa in moltissime occasioni ha voluto parlare. I follower della bella influencer le concederanno un po’ di tregua?