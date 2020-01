Cecilia Rodriguez riprende di nascosto il suo Ignazio Moser: il giovane è stato beccato proprio in quel ‘particolare’ momento, ecco di che cosa parliamo.

A quanto pare da quest’ultime immagini apparse sui social, sembrerebbe che la fantastica vacanza in Argentina di Cecilia Rodriguez, la sua famiglia ed Ignazio Moser sia terminata oggi. Come raccontato in diversi nostri articoli, per il nuovo anno, la sorella minore di Belen ha deciso di ritornare alle sue origini. Purtroppo, come si sa, ogni cosa bella giunge al termine. E così, stando a quanto trapelato da queste ultime Instagram Stories, i due piccioncini sono pronti a ritornare in Italia. Tuttavia, mentre sono in viaggio ed, in particolare, sull’aereo, Cecilia riprende il suo fidanzato letteralmente di nascosto. Ebbene si. Ignazio non sapeva affatto che la bellissima argentina, in quel preciso momento, aveva puntato la fotocamera del suo telefonino su di lui. Ecco. Sapete, però, cosa stava facendo il bel ciclista? Ecco tutti i dettagli.

Cecilia riprende di nascosto Ignazio in quel momento: ecco cosa stava facendo

Sono una coppia molto affiatata, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Lo testimoniano, non a caso, i continui e divertenti siparietti che entrambi condividono sui rispettivi profili social. È proprio per questo motivo che, trascorse le vacanze natalizie in montagna, la bellissima modella ha deciso di condividere con il suo fidanzato un altro evento molto importante: il ritorno in Argentina. Nonostante sia a Milano da diversi anni, la giovane Rodriguez non ha mai nascosto il legame con la sua terra d’origine. Perciò, in occasione dell’anno nuovo, ha deciso di ritornarvi. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, ogni cosa bella è destinata a finire. E, purtroppo, anche questo loro viaggio è terminato. In questi istanti, infatti, la coppia è sull’aereo per fare il proprio ritorno in Italia. Lo si deduce chiaramente da queste ultime Instagram Stories condivise sul suo canale social dall’argentina. Tra le diverse pubblicate, spunta anche una in cui riprende di nascosto Ignazio. E, badate bene, quando diciamo di ‘nascosto’, intendiamo dire proprio all’insaputa del bel ciclista. Ecco di cosa parliamo:

Ecco. Ignazio è stato beccato proprio mentre dormiva quindi, da come si può chiaramente capire, era davvero difficile accorgersi del video.

Ovviamente. I due piccioncini sono anche soliti immortalarsi in momenti davvero romantici. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di incredibili e sorprendenti scatti fotografici. Grazie ai quali è chiaramente visibile lo smisurato amore che c’è tra i due.