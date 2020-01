“Meglio Giulia che Wanda Nara”: la sferzata arriva proprio da lui

Gabriele Parpiglia contro Wanda Nara? Il giornalista avrebbe preferito vedere una donna diversa al Grande Fratello, più giovane e fresca.

Gabriele Parpiglia ha detto “ciao” ai reality show, almeno per un certo periodo di tempo. Lo ha spiegato poche ore fa in una delle diverse stories pubblicate sul proprio profilo Instagram. I motivi non sono stati spiegati nel dettaglio, ma è probabile che il famosissimo e apprezzatissimo giornalista televisivo, vero e proprio guru del gossip e della cronaca di spettacolo, voglia dedicarsi ad altri progetti e diversificare un po’ la propria attività professionale.

Aver “abbandonato” i reality show non significa però che il giornalista non abbia le idee molto chiare in merito a cosa funziona e cosa no al Grande Fratello VIP. Nelle sue ultime storie ha rivelato che lui e Alfonso Signorini si sono scambiati un affettuosissimo in bocca al lupo prima dell’inizio dello show e che entrambi si sono commossi. Nonostante la grandissima stima che lo lega ad Alfonso Signorini, però, Parpiglia avrebbe fatto scelte differenti per quanto riguarda i protagonisti del quarto Grande Fratello VIP, e non in merito ai concorrenti: il giornalista avrebbe fatto a meno di Wanda Nara.

Gabriele Parpiglia storce il naso su Wanda Nara

Negli scorsi mesi, quando ancora i nomi degli opinionisti del Grande Fratello non erano stati resi noti, si vociferava da più parti che Giulia De Lellis avrebbe potuto sedere sulle ormai famose poltroncine degli studi di Canale 5 per commentare puntata dopo puntata le avventure e le disavventure dei concorrenti.

La partecipazione di Giulia De Lellis sembrava ormai cosa fatta e Gabriele Parpiglia avrebbe approvato in pieno la scelta degli autori del programma: lo ha espresso a chiarissime lettere nelle scorse ore rispondendo a una delle molte domande che gli hanno posto i follower su Instagram.

Secondo Gabriele Parpiglia, quindi, un viso amato dai giovani e dai giovanissimi come quello di Giulia De Lellis avrebbe conquistato una fetta di pubblico che attualmente non segue o che segue poco il reality show. Inoltre, come ha sottolineato lo spettatore, la performance di Wanda Nara al Grande Fratello VIP è stata buona ma di certo non eccelsa, tanto da spingere Cristiano Malgioglio a fare un commento velenosissimo.

Se una certa percentuale di pubblico condivide l’opinione di Gabriele Parpiglia, però, i fan di Wanda hanno apprezzato moltissimo la sua presenza negli studi Mediaset e, di certo, molto hanno fatto gli outfit che la signora Icardi ha scelto per sedere sulla sua poltroncina.