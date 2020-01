Ignazio Moser, fisico da urlo: Instagram adora il ‘Tarzan Trentino’

Ignazio Moser

Il fisico di Ignazio Moser è sato scolpito negli anni da ore e ore di faticosi allenamenti e di corse in bicicletta. L’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, ex ciclista come il padre Francesco, non ha rinunciato alla suo fisico da urlo nemmeno dopo aver cambiato mestiere ed essersi trasformato in uno degli influencer più noti d’Italia.

Se il periodo invernale non aiuta di certo a mettersi in mostra, costringendo a nascondere i muscoli sotto i maglioni di lana, Ignazio Moser ha risolto brillantemente il problema: eccolo in tutta la sua sfolgorante bellezza mentre si goda una lunga vacanza in Sud America insieme alla sua compagna.

Ignazio Moser: fisico da ‘Tarzan Trentino’

La famiglia Moser è originaria del Trentino Alto Adige e proprio lì è ancora radicata l’azienda vinicola di famiglia, dove Ignazio e Cecilia spesso trascorrono il proprio tempo libero. Abituato a sgambettare tra le cime delle Alpi come un cervo di razza, Ignazio Moser ha però dimostrato di essere perfettamente a proprio agio anche nella giungla sudamericana, nella quale è stato fotografato come un nuovo, perfetto Tarzan.

A dargli il nomignolo di “Tarzan Trentino” è stato proprio uno dei molti follower che ha commentato l’ultima fotografia postata da Ignazio sul proprio profilo ufficiale, fotografia che ha ottenuto un gran numero di commenti equamente distribuiti tra ammiratori maschi e femmine del bel Moser.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 10 Gen 2020 alle ore 12:28 PST

La vacanza sudamericana con Cecilia va ormai avanti da diverso tempo: i due avevano annunciato già diversi mesi fa che si sarebbero presi un lungo periodo di pausa dal lavoro per dare a Ignazio la possibilità di incontrare la famiglia di Cecilia e familiarizzare con il continente da cui proviene la sua fidanzata.

I due naturalmente hanno raggiunto l’Argentina, Paese natale dei fratelli Rodriguez, ma si sono anche spostati in altri stati, tra i quali l’Uruguay.

Se Ignazio è in forma divina, naturalmente la sua Cecilia non è da meno: una delle sue più recenti foto su Instagram hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan, incantati dalle “curve posteriori” della sorella minore di Belen. Quest’ultima, nel frattempo, è rimasta a Milano e si gode la vita familiare rinnovando l’arredamento della casa insieme a Stefano De Martino (e divertendosi un mondo).