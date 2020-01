Elettra Lamborghini lo mostra ai fan: “A volte ritornano…”; ecco come si è mostrata da cantante nelle sue storie di Instagram.

Manca sempre meno all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più famosa nel nostro Paese. A guidarla, quest’anno, ci sarà Amadeus. Che ha messo su un cast davvero interessante. Tra i concorrenti che si sfideranno a suon di musica, ci sarà anche lei, Elettra Lamborghini, per la sua prima volta sul palco dell’Ariston. La cantante non vede l’ora di fare ascoltare a tutti il suo brano, intitolato Musica. Ma, nel frattempo, la regina del twerk continua a tenersi in contatto coi suoi numerosissimi fan attraverso Instagram, dove è una vera e propria star. Sul suo profilo ufficiale, seguito da ben 4,8 milioni d followers, Elettra pubblica foto e video delle sue giornate, soprattutto nelle sue stories. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la splendida cantante ha mostrato ai fan qualcosa di molto particolare. “A volte ritornano“, scrive la Lamborghini nella didascalia alla foto. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Un periodo d’oro, quello che sta vivendo la cantante Elettra Lamborghini. Due notizie splendide, per lei, nell’ultimo mese. Oltre alla partecipazione a Sanremo, infatti, Elettra ha fatto sapere ai suoi fan, con un post da brividi, che è prossima alle nozze col suo amato Afrojack, che le ha fatto una proposta di matrimonio del tutto inaspettata. Una gioia immensa per Elettra e per i suoi numerosi fan, che non vedono l’ora di ammirare la loro beniamina sul palco dell’Ariston. Nel frattempo, però, continuano a seguire le sue ‘avventure’ su Instagram, dove la Lamborghini è super attiva. E, proprio qualche ora fa nelle sue stories, è apparsa una foto che non è passata inosservata. Elettra indossa qualcosa di molto particolare e ha voluto condividere il momento con i suoi fan. Date un’occhiata:

“A volte ritornano”, scrive Elettra, indicando con una piccola freccia l’orecchino che indossa al naso. Un accessorio che la cantante ha utilizzato in passato e che, ieri sera, ha voluto ‘riproporre’. Qualcosa di momentaneo o Elettra lo sfoggerà anche a Sanremo? Non ci resta che attendere il 4 febbraio per scoprirlo. Quel che è certo è che i look della bellissima Lamborghini sono tra i più attesi del Festival!