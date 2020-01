A pochi giorni dalla morte del padre, Massimo Giletti ha voluto mandare un toccante messaggio a tutti i suoi followers su Instagram: ecco cosa dice.

Ci siamo: dopo le vacanze natalizie, Massimo Giletti, da questa sera, ritornerà al timone di Non è l’Arena. Un ritorno che, come raccontato in un nostro recente articolo, non sarà affatto facile. Dal momento che, pochissimi giorni fa, il conduttore ha subito la morte del suo caro padre. All’età di 90 anni, Emilio Giletti, questo è il nome dell’uomo, è deceduto per cause naturali nell’ospedale di Novara dove era stato ricoverato. Insomma, una notizia non da poco. Che, com’è giusto che sia, ha scosso Massimo. Perdere un genitori, si sa, non è affatto facile. È proprio per questo motivo che, in previsione della prima puntata dell’anno del suo show a La 7, il conduttore ha voluto mandare ai suoi cari followers un toccante messaggio. Ecco cosa dice sul canale social ufficiale del programma il buon Giletti.

Massimo Giletti, il messaggio su Instagram a pochi giorni dalla morte del padre

Superare la morte di un proprio caro, si sa, non è cosa affatto da niente. E lo sa bene Massimo Giletti. Che, pochissimi giorni fa, ha subito la morte del suo caro padre. L’uomo aveva novanta anni ed era ricoverato da diversi giorni all’ospedale di Novara quando, il 4 Gennaio, è stata annunciato la sua dipartita. Il dolore e lo sconforto del conduttore televisivo è stato davvero immenso. Com’è giusto che sia, ovviamente. Tuttavia, Massimo è pronto a ritornare al suo lavoro. In occasione della prima puntata di questo 2020 di Non è L’Arena, il giornalista ha voluto lanciare un toccante e chiaro messaggio ai suoi followers per ringraziarli di tutto l’affetto dimostratogli in questa triste e brutta circostanza. Ecco il post in questione:

È proprio quello che dice Massimo Giletti in previsione di questa puntata di Non è l’Arena che andrà in onda questa sera, domenica 12 Gennaio. “Eccoci qua. La vita va avanti, non ci si deve mai fermare”, dice il buon Giletti in questo breve e toccante messaggio per i suoi followers.

La querelle con Barbara D’Urso

Sappiamo benissimo che, in diverse occasioni, Massimo Giletti si è scagliato contro Barbara D’Urso e i suoi programmi televisivi. Tra l’altro, ne ha parlato anche la diretta interessata nel corso della sua intervista a verissimo. Tanto è vero che, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che la conduttrice napoletana abbia addirittura querelato il presentatore di Non è l’Arena. Sarà così?