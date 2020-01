Luciana Littizzetto senza freni a ‘Che Tempo Che fa’: interviene telefonicamente e racconta un incredibile retroscena sull’incidente, poi svela quando tornerà in tv.

Luciana Littizzetto è sicuramente una delle comiche più apprezzate e seguite della tv. Presenza fiss a ‘Che Tempo Che Fa’, fa coppia ormai da tempo con Fabio Fazio e le loro gag sono davvero imperdibili. ‘Lucianina’, così come la chiama lui, mette sempre in ‘imbarazzo’ il conduttore con la sua satira, facendo divertire di gusto il pubblico. Dopo la pausa natalizia, Fazio è tornato in onda e ha dovuto fare a meno della sua ‘spalla’, che nelle vacanze ha avuto un brutto incidente, che le ha causato la frattura della rotula e di un polso. Una caduta semplice mentre camminava per strada è costata cara alla Littizzetto, che ha dovuto subire un intervento, come lei stessa ha spiegato su Instagram, dove ha sempre tenuto informati i suoi tantissimi fan. Con 2 milioni e mezzo di followers, infatti, Luciana è davvero amatissima. Ieri sera è intervenuta telefonicamente a ‘Che Tempo Che Fa’, e ha parlato delle sue condizioni attuali, raccontando un incredibile retroscena sull’incidente e svelando poi anche quando tornerà in tv: ecco le sue parole.

Luciana Littizzetto, l’incredibile retroscena sull’incidente: ecco quando tornerà a ‘Che Tempo che Fa’

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ dopo le vacanze natalizie, e Fabio Fazio ha dovuto fare a meno di Luciana Littizzetto, che di solito è sempre in onda con lui. La comica è ancor ancora convalescente dopo il brutto incidente che ha avuto lo scorso 29 dicembre, che le ha causato una frattura a rotula e polso. “Una caduta da un’altezza molto vicina al terreno”, ha scherzato Fazio ironizzando sull’altezza della Littizzetto, che ieri è intervenuta telefonicamente in trasmissone per aggiornare tutti sulle sue condizioni. Anche al telefono Luciana è riuscita a fare divertire il pubblico, grazie soprattutto ai siparietti con Fazio.

“E’ strano, perché non faccio sci o parapendio, semplicemente cammino, e camminando sono caduta”, ha raccontato Luciana, svelando poi un incredibile retroscena, dicendo di essere semplicemente inciampata nei lacci delle scarpe. “Noi che abbiamo il piede piccolo, portiamo scarpe più grandi, per questo sono caduta”, ha aggiunto. Il suo racconto ha fatto chiaramente ridere tutti i presenti in studio. Poi ha parlato del suo rientro in tv, dicendo che ci vorrà ancora un po’ di tempo, perchè per il momento lei non riesce a muovere la gamba e deve tenerla ferma.