Avanti un Altro, Francesca Brambilla senza pantaloni: il buongiorno su Instagram è ‘di fuoco’

Avanti un Altro, Francesca Brambilla ha pubblicato una foto su Instagram completamente senza pantaloni e con una maglia corta: scatto di ‘fuoco’ sui social.

Se parliamo di Avanti un Altro non possiamo non fare riferimento a lei: Francesca Brambilla. La ‘bona sorte’ del programma che, ormai da due anni, lascia senza parole tutti i suoi telespettatori. Perché, ammettiamolo, nonostante la sua giovanissima età, Francesca vanta di una bellezza più unica che rara. E lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social. Perché così come la sua collega Sara Croce, anche la giovane Brambilla è molto attiva su Instagram. E, perciò, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di recarsi agli studi per registrare una nuova puntata dello show, Francesca ha dato un buongiorno ‘di fuoco’ ai suoi fan. Senza pantaloni e con una maglia davvero molto corta: è proprio così che, qualche ora fa, ha voluto mostrarsi la Brambilla su Instagram. Ma ecco tutti i dettagli.

Francesca Brambilla di Avanti un Altro senza pantaloni su Instagram: scatto ‘bollente’

SUl suo canale Instagram, Francesca Brambilla è solita condividere delle foto davvero deliziose. Talvolta in costume, altre volte ‘dietro le quinte’ dei programmi televisivi a cui ha preso parte, la giovane modella vanta di un successo davvero clamoroso. In effetti, guardando con attenzione la sua photogallery, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La ‘bona sorte’ di Avanti un Altro, infatti, sfoggia una bellezza più unica che rara. Ce ne danno ampia testimonianza, come dicevamo precedentemente, gli scatti condivisi sul suo canale social. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, molto probabilmente dalla sua camera d’albergo prima di andare agli studi televisivi, Francesca da un buongiorno ‘di fuoco’ ai suoi followers. In suddetta Instagram Stories, la Brambilla si riprende allo specchio senza pantaloni e con indosso una maglia davvero molto corta. Ecco i dettagli:

Insomma, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, lo scatto non sarà passato affatto inosservato. Anche perché, ammettiamolo, Francesca è davvero stupenda. Peccato non poter leggere i commenti, dal momento che è un’IG Stories. Perché, senza alcun dubbio, avremmo letto soltanto commenti più che positivi.

Francesca è fidanzata?

Non sappiamo molto della sua vita privata. Spulciando sul suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare una foto – risalente allo scorso giugno – mentre stringeva una mano maschile ed esprimeva il suo amore per lui. Da questo, però, zero totale. Sarà ancora fidanzata? Chi lo sa!