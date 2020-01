C’è Posta per Te, Annamaria e Vincenzo non parlano con i loro figli da tre anni: il finale è inaspettato

C’è Posta per Te, seconda puntata: a raccontare la sua storia sono Annamaria e Vincenzo che, dopo essersi ritornati insieme, non parlano con i loro figli.

Ci siamo: la seconda puntata di C’è Posta per Te è, finalmente, iniziata. Dopo il debutto col botto della settimana scorsa, Maria De Filippi è pronta a regalare una nuova e scoppiettante puntata del suo show del sabato sera. Questa sera, come ospiti speciali, ci saranno due protagonisti davvero importanti per la televisione italiana. Parliamo, infatti, di Mara Venier e Can Yaman. Ecco. Come raccontato in un nostro recente articolo, a fare il suo primo ingresso nello studio televisivo di Canale 5 è stato proprio lui: il bellissimo attore di Bitter Sweet. Che, tra l’altro, è stato lo splendido regalo di una storia davvero emozionante. Adesso, invece, è il turno di Vincenzo ed Annamaria. Che decidono di chiamare la trasmissione di C’è Posta per Te per

C’è Posta per Te, la storia di Vincenzo ed Annamaria

La storia di Annamaria e Vincenzo a C’è Posta per Te è davvero particolare. La coppia non parla più con i loro tre figli dopo essere ritornata insieme. La donna, stando a quanto raccontato da Maria De Filippi, è definita una cattiva madre e una cattiva moglie per aver abbandonato, per ben due volte, figli e marito.

La loro è una storia risalente a diversi anni fa. Quando, all’età di 23 anni, Annamaria incontra Vincenzo, all’epoca già sposato e con tre figli, e se ne innamora perdutamente. La donna esce incinta e partorisce Lorenzo, il primogenito. A causa della sua giovane età, Annamaria lascia suo figlio in una casa famiglia dopo essere stata lasciata anche dall’uomo che amava. Dopo anni, Vincenzo capisce il suo sbaglio e ritorna con la sua amata, portando con sé anche i suoi tre figli. Costruiscono una famiglia insieme. Da lì a poco, Annamaria partorisce anche Luca e Valentina. I problemi iniziano ad arrivare quando, dopo ben 23 anni, la donna, stanca dei continue silenzi del marito in casa, inizia ad ottenere le attenzioni da un altro uomo. E se ne crede innamorata. Lascia, così, la casa familiare e va a vivere, per sette mesi, con quest’uomo. Annamaria, però, capisce immediatamente che quello non è amore. E così decide di ritornare dalla sua famiglia. Il marito la riaccoglie in casa. E i figli ed, in particolare, il primogenito, però, non la perdonano. Nonostante questo, però, la situazione non cambia affatto. Annamaria, dopo un po’ di tempo, ritorna ad andare via. E, questa volta, anche Vincenzo inizia una relazione con un’altra donna. Ben presto, l’uomo deciderà di andare a vivere con la sua ex moglie. Lasciando, così, i suoi figli da soli in una casa che non possono permettersi.

Sono passati ben tre anni da quel momento, eppure, a parte Valentina, nessuno dei due figli maschi parla con i suoi genitori.

Com’è andata a finire? Ecco tutti i dettagli

Alla vista dei loro genitori, sia Lorenzo che Luca sono rimasti davvero senza parole. Nonostante le sofferenze di questi ultimi anni, i due ragazzi non hanno potuto fare a meno che lasciarsi andare in un pianto liberatorio. Soprattutto quando, sia Annamaria che Vincenzo, chiedono loro perdono. Il più provato, a causa della sua storia, sembra essere Lorenzo. Che, a Maria De Filippi, racconta di non essersi mai sentito amato dai suoi due genitori. E, perciò, diverse volte ha rimproverato la madre di non averlo mai cercato.

Tuttavia, nonostante la padrona di casa abbia tentato in tutti i modi di convincere i due giovani ragazzi a riappacificarsi con i loro genitori, i due ragazzi sono davvero inamovibili. Luca, infatti, ha abbandonato lo studio senza incontrarli. Lorenzo, invece, ha aperto la busta soltanto per riabbracciare suo padre.