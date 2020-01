In alcune delle sue Instagram Stories, Ilary Blasi ha mostrato ai suoi followers l’esperienza da brividi a cui si è sottoposta: sabato notte da ‘horror’.

Un sabato sera davvero alternativo, quello trascorso da Ilary Blasi. Come ben sappiamo, da circa un annetto, la conduttrice romana è solita essere molto presente sul suo canale social ufficiale. Proprio su Instagram, infatti, la moglie di Francesco Totti non perde occasione di poter condividere, spesso e volentieri, tutto ciò che le accade durante il giorno. A partire, quindi, da incantevoli scatti – soprattutto recentemente, quando è stata alle Maldive insieme a tutta la sua famiglia per l’inizio di questo nuovo anno – fino a chiari riferimenti alla sua vita quotidiana. Qualche ora fa, proprio a tal proposito, Ilary ha voluto condividere con i suoi fan un’esperienza da brividi di cui è stata protagonista insieme ad alcuni suoi amici. A cosa ci riferiamo? Ovviamente, a nulla di grave. Fatto sta che questo sabato sera, senza alcun dubbio, è diventato davvero da ‘horror’. Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, esperienza da brividi di sabato notte: cosa è successo

Non poteva non condividere quest’esperienza da brividi con i suoi fan, Ilary Blasi. È solita ‘interagire’ con i suoi followers, la conduttrice romana. Ed è per questo motivo che ha voluto renderli partecipi di quanto accadutole in queste ultime ore. È sabato sera e, si sa, si esce con gli amici, ci si diverte. E lo sa bene Ilary. Che, qualche ora fa, ha pensato bene di trascorrere il sabato sera in modo completamente diverso dal solito. Non una classica cenetta in amicizia. Assolutamente no! Bensì, un giro nella ‘casa del male’. Ebbene si. È proprio questo gioco a cui, anche in occasione del compleanno di suo cognato, la conduttrice romana ha voluto sottoporsi in compagnia di alcuni amici.

Le immagini mostrate sul suo canale Instagram, c’è da ammetterlo, sono davvero spaventose. Ovviamente, la conduttrice romana non ha potuto filmare tutto nel minimo dettaglio. Ma quel poco registrato all’ingresso di questa casa, è sufficiente per poter ammettere che, senza alcun dubbio, è stata un sabato sera davvero da ‘horror’.

Grande Fratello Vip, il messaggio di Ilary per Alfonso Signorini

In queste ultime settimane, sta andando in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Prima edizione che, dopo anni, non è condotta da Ilary Blasi, bensì di Alfonso Signorini, suo fedele compagno di viaggio nelle sue tre edizioni di conduzione del reality. È proprio per questo motivo che, a poche ora dall’inizio della prima puntata, la moglie di Francesco Totti ha voluto dimostrare tutto il suo affetto al collega con un messaggio davvero inaspettato e, soprattutto, davvero speciale.