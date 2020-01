Verissimo, Silvia Toffanin: è successo subito dopo la puntata di ieri della trasmissione di Canale 5, in onda ogni sabato pomeriggio.

Ieri, 18 gennaio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Ormai da tantissimi anni Silvia Toffanin fa compagnia a milioni di telespettatori, che aspettano con ansia l’appuntamento fisso del sabato pomeriggio. E, quella di ieri, è stata una puntata davvero speciale. Meno ospiti del solito, nel salotto di Canale 5, ma con tre storie molto intense da raccontare. La prima ad entrare in studio è stata Iva Zanicchi, che in occasione dei suoi 80 anni ha ripercorso i momenti più salienti della sua vita e della sua carriera. In seguito, la storia toccante di Michele Bravi, che si è raccontato a cuore aperto dopo l’incidente che l’ha coinvolto circa un anno fa. Infine, Silvia Toffanin ha raggiunto Sinisa Mijahlovic a Bologna, per un’intervista da brividi, che ha emozionato tutti. E, proprio dopo la puntata, il web è stato invaso dai commenti su questa storia. Tante parole di solidarietà per l’allenatore, colpito dalla leucemia lo scorso luglio, ma anche tantissimi complimenti per la conduttrice, che con sensibilità e garbo ha saputo affrontare un tema tanto delicato. Ecco alcune opinioni dei telespettatori.

Verissimo, Silvia Toffanin: pioggia di complimenti dopo la puntata di ieri

Una puntata davvero forte, quella di ieri di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin ha ascoltato le storie di tre grandi ospiti: Iva Zanicchi, Michele Bravi e Sinisa Mihajlovic. Quest’ultimo ha parlato per la prima volta in tv della sua lotta contro la malattia che ha sconvolto la sua vita la scorsa estate. Un racconto da brividi, durante il quale il tecnico del Bologna si lascia andare ai ricordi di un periodo davvero durissimo. Il momento più duro è stato il primo ciclo di chemioterapie, subito dopo la diagnosi: “In cinque giorni sono stato sottoposto a 13 chemio”. Una sofferenza che Sinisa ha affrontato col suo solito coraggio. Oggi, a 77 giorni dal trapianto di midollo, Mihajlovic spiega che i primi 100 giorni dopo il trapianto sono i più critici: “Devo avere pazienza ancora una ventina di giorni, ma sto vincendo la mia battaglia”. Una battaglia di ‘un uomo’, precisa l’allenatore, che non vuole sentirsi chiamare eroe. Un uomo che, ieri, ha emozionato tutti con le sue parole. In tanti sui social, dopo la puntata, hanno voluto commentare la sua storia. Ma non solo. I telespettatori si sono sentiti di fare i complimenti anche alla conduttrice Silvia Toffanin, per la sua capacità di portare avanti un’intervista così intensa. Ecco alcuni commenti apparsi sul web dopo la puntata:

Parole davvero bellissime per Silvia, che ha convinto davvero tutti. Ecco altre opinioni, apparse sul web subito dopo la puntata di ieri:

Se Verissimo è uno dei programmi più seguiti di Canale 5, il merito è anche dalla conduttrice, che, come è possibile vedere, riesce a toccare il cuore dei suoi telespettatori. E voi, avete seguito la puntata di ieri?