In seguito alla sua partecipazione ad Amici Celebrities, Joe Bastianich lancia una vera e propria frecciatina a Maria De Filippi e al programma.

Attualmente, è uno dei giudici di Italia’s Got Talent, Joe Bastianich. Ma, come ricorderete, l’ex giudice di Masterchef è stato anche uno dei concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities. Con la sua passione per la musica e, soprattutto, per il canto, l’imprenditore americano ha deciso, così, di prendere parte a questo ‘esperimento’ di Maria De Filippi. Il suo percorso non è assolutamente passato inosservato. Tuttavia, a distanza di qualche mese dalla sua partecipazione, Joe è ritornato a parlare di questo. In una sua recente intervista per Tv Blog, ha espresso il suo parere sul programma. Lanciando, tra l’altro, una dura stoccata. Ecco i dettagli.

Joe Bastianich, dura stoccata a Maria De Filippi dopo Amici Celebrities

In occasione del debutto di Italia’s Got Talent, Joe Bastianich si è lasciato andare ad una lunga intervista per TV Blog. In quest’occasione, l’ex giudice di Masterchef ha parlato un po’ di tutti. E, quindi, inevitabilmente anche della sua esperienza ad Amici Celebrities. Sappiamo che il suo percorso non è stato affatto facile. Soprattutto, per alcuni scontro in diretta con Platinette, uno dei giudici del talent di Canale 5. Tuttavia, a distanza di qualche mese da quest’esperienza, il buon Bastianich ha espresso, ancora una volta, il suo pensiero al riguardo. “È stata un’esperienza molto forte ed interessante, sicuramente da non ripetere”, queste le parole che l’imprenditore americano utilizza per descrivere il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Starà scherzando? Non lo sappiamo affatto! Fatto sta che la sua risposta successiva sembra essere abbastanza eloquente. “La battuta è quella, andiamo avanti”, conclude Joe.

Insomma, da come si può chiaramente capire, questa è un vero e proprio colpo basso per la regina di Mediaset. Ma come l’avrà presa? Ovviamente, questo non ci è dato saperlo.