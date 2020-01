In una delle sue recenti Instagram Stories, Taylor Mega si immortala con una maglia troppo corta: sotto è senza biancheria e quando alza le braccia..

Un sabato sera davvero ‘di fuoco’ per tutti i sostenitori di Taylor Mega. Qualche ora fa, la giovane influencer di Udine ha condiviso un‘Instagram Stories davvero ‘particolare’. Siamo soliti parlarvi di lei e, soprattutto, della sua smisurata bellezza. Già in diverse occasioni, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha condiviso delle foto social davvero spettacolari. Così come quella di venerdì sera. Quando, prima di uscire a cena con alcuni amici, Taylor ha sfoggiato il suo look. E che look, c’è da ammetterlo. Qualche ora fa, invece, si è mostrata completamente ‘diversa’. O, per meglio dire, con abiti molto più casual, sportivi. Ma che, in egual modo, hanno catturato l’attenzione di tutti. Sapete perché? La bella Mega si immortala con indosso una maglia davvero troppo corto. Dalla quale si vede chiaramente che, al di sotto di essa, non c’è biancheria intima. Perciò…Curiosi? Ecco tutti i dettagli.

Taylor Mega, la maglia è troppo corta: alza le braccia e l’incidente ‘piccante’ è inevitabile

Quest’ultima foto di Taylor Mega, ammettiamolo, non può assolutamente passare inosservata. Non soltanto perché è uno scatto ‘provocatorio’, dato il gesto che l’influencer fa con le sue mani, ma anche per un altro dettaglio. Come dicevamo precedentemente, per questo sabato sera, la bellissima opinionista di Barbara D’Urso ha sfoggiato un outfit veramente sportivo. Ma che, come vedrete, non può assolutamente non essere preso in considerazione. Indossa una maglia davvero troppo corta, Taylor Mega. Al di sotto della quale, però, decide di non indossare alcun tipo di biancheria intima.

Ecco. È proprio questa la foto che, quasi a notte fonda, la giovane influencer decide di pubblicare sul suo canale social ufficiale. Da come si può chiaramente vedere, il dettaglio che cattura l’attenzione è proprio la maglia. È troppo corta, come dicevamo precedentemente. E ciò permette, quindi, di notare non soltanto gli addominali scolpiti dell’influencer, ma anche l’assenza totale di biancheria intima. È proprio per questo motivo che Taylor, appena alza le braccia, mostra davvero ‘troppo’.