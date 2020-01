In quest’ultima foto su Instagram, Melita Toniolo si lascia immortalare con indosso un body sgambato: quel ‘particolare’ dettaglio non passa inosservato.

È una vera e propria ‘bomba’ sui social, Melita Toniolo. Attualmente, web influencer di successo e di fama, l’ex concorrente del Grande Fratello 7 non perde occasione di poter dare ampio sfoggio della sua totale bellezza su Instagram. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato delle magnifiche foto che, spesso e volentieri, la giovane trevigiana si diverte a pubblicare sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, con quest’ultima si è davvero superata. Melita, infatti, si lascia fotografare con indosso un body sgambato. C’è chi, però, anziché apprezzare la semplicità e la bellezza della giovane, non può fare a meno di notare quel ‘particolare’ dettaglio. Di cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa. Ecco tutti i dettagli.

Melita Toniolo, body sgambato: è un altro il dettaglio che colpisce

Nuova foto, nuova testimonianza della smisurata bellezza di Melita Toniolo. Sin dal primo momento nella casa del Grande Fratello Vip, la giovane trevigiana ha conquistato tutti, sì per il suo carattere e l’innata simpatia, ma anche per il suo incredibile fascino. Di cui, come dicevamo precedentemente, ce ne da ampio sfoggio sul suo canale social ufficiale. Proprio pochissime ore fa, l’ex gieffina ha condiviso una foto davvero magnifica. Che, così come tutte le altre volte, ha catturato l’immediata attenzione da parte dei suoi sostenitori. In suddetto scatto social, la bella Toniolo si lascia immortalare con indosso un body nero sgambato. Che, data la posizione delle sue gambe, mette in evidenza i risultati del suo costante e faticoso allenamento sportivo. Tuttavia, c’è chi ‘apprezza’ altro. Tra i diversi commenti giunti a corredo dello scatto, se ne legge uno davvero ‘particolare’.

‘Belle scarpe’, si legge in questo commento giunto a corredo dello scatto. Certo, le scarpe sono davvero fantastiche. Così come lei nello scatto. A voi, invece, piace?