Sanremo, il festival del 2020 condotto da Amadeus non è ancora iniziato eppure ha già attirato infinite polemiche. Dai partecipanti alle donne che affiancheranno il conduttore, insomma, ne abbiamo sentite di tutti i colori. E, in più, ci sono stati alcuni personaggi che hanno dato forfait. Personaggi del calibro di Monica Bellucci che hanno rinunciato al palco dell’Ariston, come vi abbiamo raccontato in precedenza. A quanto pare, secondo un’indiscrezione riportata da La Stampa, ci sarebbe anche un altro forfait. Dopo Monica Bellucci, infatti, sembrerebbe che anche Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, abbia rinunciato all’occasione e declinato l’invito. La notizia è proprio delle ultime ore e non ci sono state ancora smentite eventuali oppure semplicemente dei chiarimenti. Tuttavia, è importante sapere anche il motivo che si nasconderebbe dietro questo ‘no’ da parte di Georgina.

Georgina Rodriguez, se ancora ci fosse qualcuno che non la conosce, è la compagna di Cristiano Ronaldo. Una donna che non ha bisogno di ‘chiedere’, questo è ovvio. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Stampa, Georgina avrebbe chiesto un cachet di 100mila euro. Ma il neodirettore di Rai1, Stefano Coletta, a quanto pare, avrebbe già “deciso una moratoria sui compensi troppo alti”. Pertanto, bisognerà capire nelle prossime ore quali saranno le conseguenze di questo ‘episodio’. Potrebbero esserci due strade percorribili:

Georgina Rodriguez dà forfait a Sanremo Accetta la proposta più bassa rispetto alla sua richiesta per esserci comunque

Ecco, adesso siamo ad un bivio e non sappiamo nella maniera più assoluta cosa potrà accadere a pochi giorni dal Festival di Sanremo. Possiamo dire, però, con estrema certezza, che questo Festival non sia già sulla bocca di tutti. I giornali sono pieni di titoli sul programma che condurrà Amadeus e non si fa che polemizzare su qualsiasi scelta, qualsiasi decisione.

E’ da evidenziare, tuttavia, che i cachet per Sanremo variano da 25 a 50mila euro. Anzi, in realtà si è su una media che resta sui 25 mila euro per le donne che affiancheranno Amadeus, eccezion fatta per Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, che invece percepiranno il doppio.