In una delle sue ultime foto su Instagram, Alessia Marcuzzi si immortala senza pantaloni e con una maglia davvero troppo corta: quel dettaglio non sfugge.

Non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi followers, Alessia Marcuzzi. Come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice è solita condividere sul suo canale Instagram delle foto davvero incredibili. Che, com’è giusto che sia, sottolineano ed evidenziano la sua smisurata bellezza. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, di primo mattino, la romana decide di immortalarsi completamente senza pantaloni. Ovviamente, non è assolutamente una foto compromettente. Perché Alessia indossa una maglia che, seppure copra il suo Lato B, risulta essere davvero troppo corta. È proprio per questo motivo che quel ‘particolare’ dettaglio non passa assolutamente inosservato. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti giunti a corredo dello scatto. Diamoci un’occhiata più da vicino.

Alessia Marcuzzi, senza pantaloni: la maglia è corta e quel dettaglio non passa inosservato

Con quest’ultima foto su Instagram, Alessia Marcuzzi ha completamente lasciato senza parole i suoi followers. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, la giovane conduttrice ha condiviso sul suo canale social ufficiale una sua foto davvero da togliere il fiato. Si immortala nella cucina della sua casa completamente senza pantaloni. Certo, non è che si mostra come ‘mamma l’ha fatta’, sia chiaro. Anzi, la bellissima Marcuzzi indossa una maglia davvero particolare. Che, sebbene copra tutto quello che c’è da coprire, risulta essere troppo corta per il suo fisico. Diamoci uno sguardo più da vicino per rendere al meglio quello di cui stiamo parlando:

Insomma, la maglia c’è e si vede. Tuttavia, è davvero molto corta per ‘coprire’ quel dettaglio che, da quanto si evince da alcuni commenti giunti a correndo dello scatto, non passa assolutamente inosservato. Ecco di che cosa parliamo:

Le gambe: è proprio questo il dettaglio che, da come si può vedere, non passa inosservato. In effetti, sono bellissime e davvero il ‘top’. Un risultato diverso non si poteva affatto avere, no?