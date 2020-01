In quest’ultima foto su Instagram, Chiara Ferragni si mostra in intimo e con una scollatura davvero da urlo: subito dopo spunta un dettaglio ‘imbarazzante’.

Vanta di un successo davvero clamoroso, Chiara Ferragni. Non soltanto dal punto di vista ‘lavorativo’, ma anche dal punto di vista ‘social’. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la fashion blogger detiene un record di assoluto di followers e, soprattutto, di post condivisi. Come raccontato in diversi nostri articoli, la bella moglie di Fedez non perde mai occasione di poter pubblicare foto davvero da urlo. Non a caso, ve ne abbiamo parlato in diversi nostri articoli. L’ultimo di esse è stata condivisa qualche ora fa. Quando, con una maglia completamente aperta sul suo Lato A, Chiara mostra una scollatura da urlo. Ecco. Ciò che cattura l’attenzione, però, è il dettaglio ‘imbarazzante’ che spunta nella foto successiva. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, scollatura da urlo: il dettaglio ‘imbarazzante’ non passa inosservato

Sa sempre come catturare l’attenzione su di sé, Chiara Ferragni. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con una maglie completamente aperta sul suo Lato A, la fashion blogger ha sfoggiato una scollatura in primo piano davvero da urlo. Ebbene si. Dopo il video ‘di fuoco’ di qualche ora fa, di cui Chiara, insieme a suo marito, è stata la protagonista indiscussa, la giovane influencer ha voluto immortalarsi in questo modo pazzesco. Ecco i dettagli:

Insomma, la foto, come dicevamo precedentemente, è davvero ‘piccante’. Chiara, come al suo solito, è bellissima. Così come lo è anche la scollatura in primo piano. Ma non è finita qua. Perché, con la sua innata simpatia che, in tutti questi anni, è stata determinante per il suo successo, ha mostrato in un’immagine successiva un dettaglio davvero ‘imbarazzante’. Ecco di che cosa parliamo:

Il ‘frutto’ di questa scollatura, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, è la posizione del braccio della giovane fashion blogger sotto il suo lato A. Insomma, un effetto push-up abbastanza naturale, no?