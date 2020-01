Laura Chiatti senza intimo: lo scatto ‘rubato’ la coglie di sorpresa, Instagram diventa ‘bollente’, fan in delirio per l’attrice.

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più apprezzate e seguite. Diventata famosa in tv per la serie ‘Compagni di Scuola’, la giovane ha avuto una forte ascesa, arrivando poi anche al cinema, dove è stata protagonista di tantissimi film che hanno lasciato il segno e ne hanno consacrato il grande successo, come ‘Ho Voglia di Te’, ‘Manuale D’amore 3’, ‘Il Professor Cenerentolo’di Leonardo Pieraccioni, e tanti altri. Sposata dal 2015 con il collega Marco Bocci, i due hanno costruito una meravigliosa famiglia, con i piccoli Enea e Pablo. Laura è molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, dove pubblica molto della sua vita privata, senza alcun filtro. Proprio per questo le è capitato più volte di essere bersaglio di critiche, sia per il suo modo di essere mamma, sia per il suo modo di fare che non sempre viene capito e apprezzato. Lei, però, replica sempre senza problemi alle accuse, e continua tranquillamente per la sua strada. Poco fa ha lasciato tutti senza parole con una foto in cui non ha la biancheria intima: le sue mani non riescono a coprire tutto, e Instagram diventa ‘bollente’. Scopriamo insieme lo scatto mozzafiato!

Laura Chiatti senza intimo: lo scatto ‘rubato’ manda Instagram in delirio

Laura Chiatti è sempre attivissima su Instagram e spesso fa impazzire i suoi fan con foto davvero da urlo, che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato. Poco fa ha mandato letteralmente in delirio i suoi followers, con uno scatto che la mostra addirittura senza intimo, per un’occasione ‘speciale’. Lo scatto è davvero ‘bollente’, anche perché la mano dell’attrice non riesce a coprire proprio tutto. Nell’immagine, Laura è infatti senza biancheria intima e viene immortalata ‘a sorpresa’, o almeno così lascia intendere. La sua espressione infatti è a bocca aperta, come se lo scatto fosse ‘rubato’, anche se molto probabilmente non è così, e si tratta solo di un modo scherzoso di farsi fotografare. Del resto Laura ha sempre dimostrato la sua grandi ironia e solarità, e la voglia di ridere insieme ai suoi fan.

L’occasione speciale per cui la Chiatti ha deciso di pubblicare questo scatto ‘bollente’ è il raggiungimento di una ‘tappa social’ molto importante, ovvero il milione di followers. “Grazie per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me”, scrive l’attrice nella didascalia.

Inutile dire che la foto ha letteralmente scatenato i tantissimi commenti dei fan e degli amici di Laura, che sono rimasti davvero divertiti dallo scatto, ma soprattutto sono impazziti davanti alla sua incredibile bellezza.