Uomini e Donne, Giovanna Abate è la nuova tronista del programma: qualche ora fa, è arrivata la tanto attesa reazione di Giulio Raselli: ecco cosa dice.

È passata circa una settimana dalla scelta in diretta di Giulio Raselli a Uomini e Donne, eppure è accaduto già di tutto. Non soltanto la neo coppia ha annunciato di voler andare a vivere insieme e di aver preso già appuntamento con chi di dovere per una casa, ma Giovanna Abate, la ‘rivale’ di Giulia D’Urso, è diventata la nuova tronista del programma. Una notizia davvero fantastica per la giovane romana. Che, dopo il ‘no’ ricevuto dal torinese, era rimasta profondamente deluso da quanto accaduto in diretta televisiva. Ecco, ma cosa ne penserà Giulio? A distanza di giorni dalla registrazione della nuova puntata del Trono Classico, soltanto poche ore fa è arrivata la sua reazione. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Giovanna Abate nuova tronista di Uomini e Donne, la reazione di Giulio Raselli

Sapevamo che ci sarebbe stata e, in effetti, così è stato. Qualche ora fa, Giulio Raselli, ‘sollecitato’ da una domanda social posta da un suo followers su Instagram, ha chiaramente espresso la sua opinione sulla notizia di Giovanna Abate come nuova tronista di Uomini e Donne. Tra i due, come ben sapete, c’è stato un bellissimo ed emozionante percorso all’interno del dating show di Canale 5. È per questo motivo che tutti i followers dell’ex tronista volessero sapere il suo pensiero. Ecco. Tramite un’Instagram Stories, il torinese ha chiaramente espresso la sua opinione. Ecco qual è stata la sua reazione:

‘Guardate ragazzi, io credo che sia la cosa giusta. Nel senso che è un’opportunità stupenda, è un’opportunità per provare a conoscere veramente qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Sono convinto che possa conoscere la persona giusta per lei’, queste sono le parole che Giulio esprime per Giovanna e per il suo nuovo percorso televisivo.

Giulia D’Urso, invece, cosa ne pensa?

Così come è stato chiesto al suo fidanzato, anche a Giulia D’Urso è stata chiesta la medesima cosa. ‘Cosa ne pensi di Giovanna come tronista?’, le chiedono. Puntuale, breve e precisa è stata la risposta della pugliese:

‘Le auguro di trovare la sua felicità così come l’ho trovata io’, dice l’ex corteggiatrice. Insomma, un augurio davvero fantastica. Cosa ne penserà Giovanna? E, soprattutto, riuscirà nel suo intento? Staremo a vedere!