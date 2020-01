In uno dei suoi ultimi post Instagram, Belen Rodriguez si riprende completamente senza pantaloni: le immagini stuzzicano la fantasia dei fan.

È ritornata a casa, Belen Rodriguez. Dopo una fantastica vacanza in famiglia a Parigi e un breve soggiorno a Roma, insieme a suo marito, l’argentina ha fatto ritorno a casa sua, a Milano. Eppure, appena ritornata, la showgirl ha voluto stuzzicare la fantasia dei suoi followers. Com’è solita fare, la giovane Rodriguez è stata la protagonista di un’immagine social davvero incredibile. La sua photgallery Instagram pullula di scatti favolosi, è vero. Eppure in quest’ultimo Belen è da urlo. Si immortala allo specchio, senza pantaloni e con una maglia cortissima. Insomma, un connubio davvero perfetto, c’è da ammetterlo. E, in effetti, è proprio così. L’immagine di Belen, in un batter baleno, infiamma il social network. Siete curiosi anche voi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez senza pantaloni: Instagram s’infiamma

Uno scatto fotografico davvero ‘minimal’, quello pubblicato da Belen Rodriguez, qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, eppure ugualmente interessante. Tutte le sue foto sono stratosferiche, è vero. Eppure, con quest’ultimo scatto, la bellissima moglie di Stefano De Martino si è letteralmente superata. È ritornata a Milano, come dicevamo precedentemente. Anche se, in suddetta immagine, la Rodriguez si riprende mentre è in camerino. Lo si deduce chiaramente dalla sedia che, dietro di lei, è ricolma di vestiti appena provati. È proprio per questo motivo che Belen si immortala completamente senza pantaloni. Tranquilli, nulla di ‘compromettente’. Perché l’argentina indossa la sua biancheria intima. Ovviamente, però, il risultato è più che scontato. In un batter baleno, il post social ha conquistato l’interesse dei suoi sostenitori. Ma diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, l’immagine non ha assolutamente bisogna di alcun tipo di presentazioni: parla completamente da sé. È proprio per questo motivo che, come dicevamo poco fa, lo scatto ha ricevuto un pioggia di likes e di commenti di apprezzamento. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Belen, ancora una volta è davvero fantastica.

Dopo Tu si que Vales quali saranno gli altri impegni lavorativi?

Sono passati diversi mesi dal suo successo a Tu si que Vales, lo show di Maria De Filippi e company. Per un nuovo anno, il talent si è dimostrato uno dei programmi più seguiti del sabato sera. Merito, ovviamente, del format, ma anche per la sua presenza. Con la sua bellezza e la sua bravura, Belen ha saputo ampiamente dimostrare le sue doti da conduttrice. Ebbene, quale saranno i suoi prossimi impegni lavorativi? Al momento, non sappiamo nulla di nuovo.