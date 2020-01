GF Vip, Barbara Alberti sbotta in diretta: “Siete dei figli di pu***na!”, ecco cos’è successo alla conduttrice, che non è riuscita proprio a contenersi.

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è davvero ricca di emozioni e incredibili colpi di scena, ma non sono mancati, come sempre, battibecchi e attriti tra alcuni concorrenti. E’ entrata Valeria Marini, che ha avuto un durissimo confronto con Antonella Elia e sembra intenzionata a rimanere alcuni giorni in casa. E’ tornata anche Barbara Alberti, che dopo essere uscita per fare degli accertamenti medici in settimana, è rientrata per avere un confronto con gli altri concorrenti e comunicare loro la sua decisione, visto che tutti temevano potesse abbandonare definitivamente il gioco. Ma non è finita qui. Tanta emozione e lacrime anche per l’incontro tra Fernanda Lessa e suo marito Luca, che hanno commosso tutti con i loro abbracci e le dolci parole che si sono scambiati. Ma, come dicevamo, non sono mancati gli attriti, come quello che si è creato tra Adriana Volpe e Rita Rusic dopo le nomination della scorsa puntata. Poi è intervenuta anche Barbara Alberti, che ha sbottato: “Siete dei figli di pu***na!” Scopriamo insieme cos’è successo e a chi si riferisce la scrittrice.

GF Vip, Barbara Alberti sbotta: “Siete dei figli di pu***na”, ecco cos’è successo in diretta

Il Grande Fratello Vip ha festeggiato stasera il ritorno in casa di Barbara Alberti, che ha deciso di continuare la sua avventura nel reality. Appena ritornata, la scrittrice si è subito resa protagonista di un momento forte. Alfonso Signorini ha parlato del battibecco avvenuto la settimana scorsa tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Le due si sono nominate a vicenda, e hanno poi commentato la cosa nei giorni successivi, con parole non molto positive. Signorini ha chiesto a entrambe di dirsi le cose in faccia, ma soprattutto ha chiesto agli altri concorrenti di dire chi sia, secondo loro, la ‘femmina dominante’ della casa e di esprimere una preferenza tra le due.

Al termine di questo spazio, è intervenuta Barbara Alberti, che ha voluto difendere Rita Rusic, dicendo che nonostante la sua bellezza e il suo enorme successo, in casa si dà da fare, occupandosi della spesa e della cucina. “Se questa è una donna che vuole dominare…” ha detto la scrittrice, sottolineando che queste sono dinamiche volute dal gioco, e che non bisogna ‘cascare’ in questo ‘tranello’ che porta ad avere scontri. “Siete proprio dei figli di pu***na”, ha sbottato, riferendosi agli autori del programma, con tono forte ma anche ironico.

Applausi per lei in casa e in studio. “Barbara mi sei mancata”, hanno detto alcuni concorrenti, a cui ha fatto eco Alfonso Signorini, felice di aver rivisto la grinta e la schiettezza di Barbara Alberti.