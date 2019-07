Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram una foto ‘hot con un mini bikini e lato B in primo piano: le critiche non mancano, ma la sua risposta è da applausi.

Chiara Nasti è una delle influencer più importanti in Italia. La sua notorietà è nata su Instagram, dove è seguita da oltre un milione e mezzo di persone, che comprano i suoi prodotti e imitano i suoi look. Dopo una breve esperienza televisiva all’Isola dei Famosi, Chiara è tornata a lavorare sui social, dove condivide con i fan tutti i momenti del suo quotidiano e risponde alle domande di chi la segue. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha fatto discutere per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, ma Chiara ha replicato per le rime.

Chiara Nasti, lato B in primo piano, ma piovono critiche per un dettaglio

Chiara NAsti ha pubblicato uno scatto di quando si trovava a Ibiza in vacanza con la sua famiglia. La Nasti spesso si lascia immortalare in pose sexy o con mini abiti che mettono in risalto il suo fisico e la sua sensualità. Anche in questo caso la foto pubblicata la ritrae con un mini bikini in acqua e posta di spalle rispetto all’obiettivo, con il lato B in bella vista e la bretella del reggiseno leggermente abbassata sulla spalla. Ai più attenti non è sfuggito il tatuaggio ‘hot’ della ragazza, ovvero una croce disegnata sulla natica. Ma quello che ha provocato le critiche di alcuni è stata un’altra cosa.

Nonostante la posa sensuale e il corpo da capogiro della bella Chiara, non sono mancati i commenti di chi ha notato sul suo lato B qualche imperfezione. ‘Anche tu hai la cellulite e le smagliature, mi sento meno sola’, le ha scritto un’utente, alla quale la Nasti ha risposto senza scomporsi e con educazione: ‘La cellulite no, ma le smagliature le abbiamo tutte, e per dirla tutta non mi dispiacciono’. L’influencer ha spiegato che la cellulite è andata via grazie al suo impegno, mente le smagliature sono lì e le piacciono. Non sono mancati anche consigli a chi le ha chiesto come combattere la buccia d’arancia e le imperfezioni tipiche del corpo femminile.

